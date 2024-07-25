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Назван лидер рейтинга качества китайских автомобилей

Назван лидер рейтинга качества китайских автомобилей - 25.07.2024, ПРАЙМ

Назван лидер рейтинга качества китайских автомобилей

Компактный кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества автомобилей, созданном по инициативе администрации КНР для регулирования рынка, сообщают... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T22:41+0300

2024-07-25T22:41+0300

2024-07-25T22:41+0300

экономика

китай

gac

рейтинг

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Компактный кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества автомобилей, созданном по инициативе администрации КНР для регулирования рынка, сообщают "Известия" со ссылкой на информацию от китайского автопроизводителя.Машины оценивались по нескольким параметрам: надёжность, удобство использования, эффективность и безопасность. Модель GAC GS3, которую официально продают в России, стала лидером в категории недорогих автомобилей стоимостью до 100 тысяч юаней. Это примерно 1,175 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает издание Autonews.ru.В категории компактных китайских кроссоверов модель GAC GS3 превзошла своих конкурентов. Среди них Changan CS35 plus, Geely Coolray, Cherry Tiggo 5, BAIC X3 и другие. GS3 набрал 131 балл, в то время как средний балл по сегменту составил 183. Чем меньше баллов получает автомобиль, тем выше его качество.

китай

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китай, gac, рейтинг