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Испугались. Банки начнут блокировать еще больше переводов с 25 июля

Испугались. Банки начнут блокировать еще больше переводов с 25 июля - 25.07.2024, ПРАЙМ

Испугались. Банки начнут блокировать еще больше переводов с 25 июля

С 25 июля банки будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег есть в базе мошеннических операций. Оградит ли это... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T02:02+0300

2024-07-25T02:02+0300

2024-07-25T02:02+0300

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. С 25 июля банки будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег есть в базе мошеннических операций. Оградит ли это граждан от произвола аферистов и как сделать так, чтобы ваш перевод не завис, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.За последние несколько лет Банк России ввёл целый ряд мер противодействия мошенническим действиям при денежных переводах физлиц. База данных подозрительных операций – одна из них. Туда могут попасть контакты тех, кто, по мнению финансовых организаций, причастен к мошенничеству и другим правонарушениям.Действительно, нередки случаи, когда чересчур доверчивые граждане "добровольно", а на самом деле под влиянием инструментов социальной инженерии отдавали мошенникам средства путём перевода их на так называемые специальные тайные "безопасные" счета.Теперь Банк России требует от коммерческих банков проявлять бдительность. Он удвоил основания для блокировки операций. Критерии достаточно размыты – не только присутствие в базах, но и нетипичный характер операции, странная активность клиента незадолго до операции, в том числе, долгие разговоры по телефону и много СМС-сообщений от незнакомцев.Но тут возникает коллизия. Кредитные организации чувствуют ответственность и боятся наказания за осуществление переводов сомнительного характера в рамках закона 115-ФЗ. Если нарушить закон, придется в течение 30 дней вернуть деньги клиенту, ставшему жертвой мошенников. Поэтому под приостановку может попасть самый широкий круг операций – если они почему-то покажутся банку сомнительными.Вероятнее всего, в ближайшее время столкнуться с блокировкой счетов и задержкой переводов предстоит многим. Если это случилось, следует немедленно связаться с банком. В ряде случаев придется доказывать невиновность и обжаловать попадание своих реквизитов в базу. По мнению экономиста, эти риски можно сократить, создав дополнительные рекомендации для коммерческих банков: все ли переводы так сомнительны, как может показаться. Кроме того, нужно подумать о том, какие доказательства может потребовать банк для отмены блокировки.Конечно, это уменьшит количество мошеннических схем. Но рекомендации должны часто обновляться. "Ведь аферисты - люди изобретательные и всякий раз будут искать новые способы присвоения чужих денежных средств", - заключила Белянчикова.

https://1prime.ru/20240712/bank-850035692.html

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