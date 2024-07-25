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СМИ: российский бизнес столкнулся с проблемами в Средней Азии
СМИ: российский бизнес столкнулся с проблемами в Средней Азии - 25.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: российский бизнес столкнулся с проблемами в Средней Азии
Банки стран Средней Азии стали удлинять сроки проведения платежей для российского бизнеса, а доля отказов составила 30% от числа всех операций, сообщает... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:42+0300
2024-07-25T09:42+0300
2024-07-25T09:57+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банки стран Средней Азии стали удлинять сроки проведения платежей для российского бизнеса, а доля отказов составила 30% от числа всех операций, сообщает новостное агентство РБК.Проблема с платежами затронула банки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В июле средний срок операций в банках этих государств составляет две недели. Трудности затронули, в частности, платежи национальными валютами дружественных стран. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский считает, что возникшая ситуация связана с усложнившимися бюрократическими процедурами банков."Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин", — подчеркнул Ромашевский. Корень проблемы кроется в опасении банков Средней Азии попасть под введенные против России санкции, отмечают в издании. Напомним, что ужесточения в работе с российскими клиентами были спровоцированы указом президента США, по которому иностранные банки могут попасть под санкции из-за сотрудничества с подсанкционными российскими гражданами и бизнесом.Ухудшение ситуации началось в июне после введения ограничений против Мосбиржи и ряда российских компаний, отмечает издание. По данным Центрального Банка, на расчет в рубле приходится до 40% платежей за экспорт и импорт в азиатские страны. На национальные валюты дружественных стран, к которым относятся юани, тенге и другие, до 50% и за экспорт, и за импорт."Меньше всего проблем [в Центральной Азии] с рублем и тенге, однако не все контрагенты готовы принимать их в расчетах", — подчеркивает финансовый директор ПЭК.Ромашевский полагает, что комиссии банков, через которые российский бизнес проводит операции, могут увеличиться на 5-7% после закрытия валютных торгов на Мосбирже. Увеличение времени ожидания проверки банками документов и разрозненность финансовых операций могут привести к снижению интенсивности операций в банках Средней Азии, считает Ромашевский. Надо стремиться к расчетам в криптовалютах, заключают эксперты.
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россия, средняя азия, банки, национальная валюта, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Средняя Азия, Банки, национальная валюта, Бизнес
СМИ: российский бизнес столкнулся с проблемами в Средней Азии
РБК: банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Банки стран Средней Азии стали удлинять сроки проведения платежей для российского бизнеса, а доля отказов составила 30% от числа всех операций, сообщает новостное агентство РБК
.
Проблема с платежами затронула банки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В июле средний срок операций в банках этих государств составляет две недели. Трудности затронули, в частности, платежи национальными валютами дружественных стран. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский считает, что возникшая ситуация связана с усложнившимися бюрократическими процедурами банков.
"Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин", — подчеркнул Ромашевский.
Корень проблемы кроется в опасении банков Средней Азии попасть под введенные против России санкции, отмечают в издании. Напомним, что ужесточения в работе с российскими клиентами были спровоцированы указом президента США, по которому иностранные банки могут попасть под санкции из-за сотрудничества с подсанкционными российскими гражданами и бизнесом.
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Ухудшение ситуации началось в июне после введения ограничений против Мосбиржи и ряда российских компаний, отмечает издание. По данным Центрального Банка, на расчет в рубле приходится до 40% платежей за экспорт и импорт в азиатские страны. На национальные валюты дружественных стран, к которым относятся юани, тенге и другие, до 50% и за экспорт, и за импорт.
"Меньше всего проблем [в Центральной Азии] с рублем и тенге, однако не все контрагенты готовы принимать их в расчетах", — подчеркивает финансовый директор ПЭК.
Ромашевский полагает, что комиссии банков, через которые российский бизнес проводит операции, могут увеличиться на 5-7% после закрытия валютных торгов на Мосбирже. Увеличение времени ожидания проверки банками документов и разрозненность финансовых операций могут привести к снижению интенсивности операций в банках Средней Азии, считает Ромашевский. Надо стремиться к расчетам в криптовалютах, заключают эксперты.
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