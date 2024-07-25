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Начала действовать новая схема защиты сбережений от мошенников

Начала действовать новая схема защиты сбережений от мошенников - 25.07.2024, ПРАЙМ

Начала действовать новая схема защиты сбережений от мошенников

Российские банки отныне обязаны проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные транзакции на два дня, а также возмещать... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T06:13+0300

2024-07-25T06:13+0300

2024-07-25T06:13+0300

банки

мошенничество

банк россии

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские банки отныне обязаны проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные транзакции на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, которая переведена без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе Центробанка. Соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе 25 июля вступают в силу.Начинает действовать также приказ ЦБ, увеличивающий с трех до шести количество признаков мошеннических операций, которыми обязаны руководствоваться банки с целью предотвращения таких переводов. При выявлении операции, которая соответствует хотя бы одному из этих признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод денежных средств либо отказать клиенту в проведении операции с использованием платежных карт, переводов электронных денежных средств или переводов с использованием сервиса быстрых платежей (СБП). Банк обязан немедленно уведомить клиента о приостановке операции, выдать рекомендации по снижению рисков повторного проведения такого перевода, а также о возможности подтвердить перевод "не позднее одного дня, следующего за днем приостановления," или совершить повторную операцию на те же реквизиты и сумму. Если после двухдневного периода охлаждения клиент подтвердил распоряжение или совершил повторную операцию по переводу денег на те же реквизиты и ту же сумму, то банк должен немедленно "принять к исполнению подтвержденное распоряжение клиента или совершить повторную операцию", если нет иных установленных законом ограничений. ЦБ пояснял ранее, что "если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет". В случае, если банк в нарушение установленных законодательством требований переведет средства на счет, который содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках осуществления переводов без добровольного согласия клиента, и соответствующий признакам мошеннических операций, то будет обязан возместить эти деньги в полном объеме "в течение 30 дней, следующих за днем получения соответствующего заявления клиента-физического лица".Также закон обязывает банки отключать дистанционное обслуживание мошенника в случае, если имеется информация от МВД о совершенных им противоправных действиях.

https://1prime.ru/20240711/tsb-850009674.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, мошенничество, банк россии