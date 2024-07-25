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Банки начали выполнять новые нормы по приостановке подозрительных операций

Банки начали выполнять новые нормы по приостановке подозрительных операций - 25.07.2024, ПРАЙМ

Банки начали выполнять новые нормы по приостановке подозрительных операций

Банки РФ начали приостанавливать подозрительные операции в соответствии с действующими с 25 июля нормами, большинство банков было готово к нововведению,... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:58+0300

2024-07-25T16:58+0300

2024-07-25T16:58+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банки РФ начали приостанавливать подозрительные операции в соответствии с действующими с 25 июля нормами, большинство банков было готово к нововведению, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. Положения закона, которые ввели обязанность банков в РФ проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ, вступили в силу 25 июля. Также начал действовать и приказ ЦБ РФ, увеличивший число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, с трех до шести. "Ренессанс банк" заявил, что для большинства банков ничего не изменилось и банк следует рекомендациям ЦБ. Так, старший вице-президент, директор департамента управления рисками этой кредитной организации Алексей Ашурков отметил, что нововведения Банка России "не являются сюрпризом для банковского сообщества", поскольку регулятор и ранее рекомендовал приостанавливать подозрительные переводы на счета, которые находились в базе ЦБ РФ. "Мы уверены, что банки следуют данным рекомендациям, так как они разумны и технологически легко реализуемы. Для большинства банков, в том числе и "Ренессанс банка", с 25 июля ничего не изменилось. Мы давно действуем в соответствии с рекомендациями Банка России", - сказал он. "Почта банк" также ранее отклонял подозрительные операции, а теперь начал их приостанавливать в соответствии с новыми требованиями. "Почта банк" начал приостанавливать подозрительные переводы в соответствии с новыми требованиями. Системы готовы и работают. Стоит отметить, что антифрод-система банка и ранее отклоняла подозрительные операции в соответствии с требованиями 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе - ред.)", - сказала пресс-служба. Россельхозбанк подчеркнул, что проверяет все подозрительные операции. "Для предотвращения мошеннических действий по отношению к своим клиентам Россельхозбанк… внимательно следит за транзакциями по счетам наших клиентов, проверяет все подозрительные операции", - сообщила кредитная организация. "Мы заблаговременно начали подготовку для корректировки работы системы мониторинга, операционных процессов и сейчас осуществляем приостановку операций по переводу денежных средств в соответствии с вступившими в силу изменениями согласно 369-ФЗ (закон о внесении изменений в закон о национальной платежной системе - ред.)", - сказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Вице-президент ЦМРБанка по информационной безопасности Василий Окулесский обратил внимание, что теперь в "прицеле" антифрод-систем должны быть не только переводы без согласия клиента, как и было раньше, но и все операции с согласия клиента, совершаемые путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, как он подчеркнул, банковские антифрод-системы уже сейчас отслеживают информацию обо всех устройствах, с которых клиент осуществляет операции. Новый критерий предусматривает расширение отслеживания соответствия характера, параметров и объема проводимой операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки