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"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей
"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей
Отсутствие каких-либо эмоций у Джо Байдена в ходе обращения к нации обеспокоило американских врачей, передает Fox News. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:31+0300
2024-07-25T13:31+0300
2024-07-25T13:31+0300
политика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Отсутствие каких-либо эмоций у Джо Байдена в ходе обращения к нации обеспокоило американских врачей, передает Fox News.Собеседники издания отметили, что в ходе обращения к нации Байден демонстрировал очень сильную неуверенность. Некоторые врачи отметили, что Байден может быть подавлен и шокирован текущей реальностью. Другие же добавили, что пациентам с деменцией действительно трудно декламировать даже простые фрагменты текста."Я ему сочувствую. Как можно цитировать Декларацию независимости столь неуверенно? Мне жаль его и всех нас", — заметил доктор Марк Зигель, работающий практикующим профессором медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете.Специалисты резюмировали, что проблемы с речью Байдена могли быть вызваны различными факторами, включая недостаток сна, прием седативных препаратов, нарушения обмена веществ и нейродегенеративное заболевание.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей
Fox News: американские врачи отметили у Байдена тревожное притупление эмоций
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Отсутствие каких-либо эмоций у Джо Байдена в ходе обращения к нации обеспокоило американских врачей, передает
Fox News.
Собеседники издания отметили, что в ходе обращения к нации Байден демонстрировал очень сильную неуверенность. Некоторые врачи отметили, что Байден может быть подавлен и шокирован текущей реальностью. Другие же добавили, что пациентам с деменцией действительно трудно декламировать даже простые фрагменты текста.
"Я ему сочувствую. Как можно цитировать Декларацию независимости столь неуверенно? Мне жаль его и всех нас", — заметил доктор Марк Зигель, работающий практикующим профессором медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете.
Специалисты резюмировали, что проблемы с речью Байдена могли быть вызваны различными факторами, включая недостаток сна, прием седативных препаратов, нарушения обмена веществ и нейродегенеративное заболевание.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Не просто насморк. В США раскрыли странные подробности о болезни Байдена