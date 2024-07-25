https://1prime.ru/20240725/bayden-850428540.html

"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей

"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Жаль всех нас". Обращение Байдена к нации встревожило американских врачей

Отсутствие каких-либо эмоций у Джо Байдена в ходе обращения к нации обеспокоило американских врачей, передает Fox News. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:31+0300

2024-07-25T13:31+0300

2024-07-25T13:31+0300

политика

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Отсутствие каких-либо эмоций у Джо Байдена в ходе обращения к нации обеспокоило американских врачей, передает Fox News.Собеседники издания отметили, что в ходе обращения к нации Байден демонстрировал очень сильную неуверенность. Некоторые врачи отметили, что Байден может быть подавлен и шокирован текущей реальностью. Другие же добавили, что пациентам с деменцией действительно трудно декламировать даже простые фрагменты текста."Я ему сочувствую. Как можно цитировать Декларацию независимости столь неуверенно? Мне жаль его и всех нас", — заметил доктор Марк Зигель, работающий практикующим профессором медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете.Специалисты резюмировали, что проблемы с речью Байдена могли быть вызваны различными факторами, включая недостаток сна, прием седативных препаратов, нарушения обмена веществ и нейродегенеративное заболевание.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240724/bayden-850385473.html

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сша, джо байден