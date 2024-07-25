https://1prime.ru/20240725/blinovskaya-850425350.html

Следствие по делу Блиновской завершено

Следствие по делу Блиновской завершено - 25.07.2024, ПРАЙМ

Следствие по делу Блиновской завершено

Следователи закончили расследование уголовного дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, которая обвиняется в совершении ряда экономических преступлений,... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:18+0300

2024-07-25T12:18+0300

2024-07-25T12:19+0300

криминал

налоговые преступления

блогеры

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Следователи закончили расследование уголовного дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, которая обвиняется в совершении ряда экономических преступлений, материалы переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей."Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. Дело расследовало Второе управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ, в ведении которого - преступления против государственной власти и в сфере экономики.Как установило следствие, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в сумме 906 миллионов рублей. После этого они легализовали часть этих средств - в итоге 716 миллионов рублей. Также, как полагает следствие, блогерша осуществила неправомерный оборот средств платежей - она приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их гендиректоров проводила платежи по счетам этих организаций для легализации денег. В ходе расследования работники СК допросили более 200 свидетелей, провели более 20 обысков, изъяв значительный объем документации. Было получено заключение судебной экономической экспертизы. В отношении мужа Блиновской - Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку ранее его объявили в федеральный розыск. Блиновсую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Ее поместили под домашний арест. После этого следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и ходатайствовало перед судом о заключении ее под стражу по причине нарушения условий домашнего ареста. В итоге "королеву марафонов" поместили в следственный изолятор. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В настоящее время он находится в зоне спецоперации. МВД объявило подследственного в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.

https://1prime.ru/20240628/blinovskiy-849588966.html

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криминал, налоговые преступления, блогеры