https://1prime.ru/20240725/briks-850437236.html

СМИ выяснили, почему ключевая страна НАТО хочет в БРИКС

СМИ выяснили, почему ключевая страна НАТО хочет в БРИКС - 25.07.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, почему ключевая страна НАТО хочет в БРИКС

БРИКС выступает за многополярный мир, Турция активно поддерживает эту идею, написал обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:41+0300

2024-07-25T17:41+0300

2024-07-25T17:41+0300

брикс

турция

нато

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. БРИКС выступает за многополярный мир, Турция активно поддерживает эту идею, написал обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS.В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.“БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, что представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить независимость от западных стран и блоков по типу Евросоюза и НАТО”, - отметил Мартаха.Он напомнил, что Турция не раз сталкивалась с финансовыми трудностями из-за МВФ, Всемирного банка и других западных организаций.При этом, подчеркнул обозреватель, процесс вступления Турции в БРИКС осложнится внутриполитическими реалиями, экономическими вопросами, а также давлением со стороны Запада.

https://1prime.ru/20240725/briks-850431370.html

турция

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брикс, турция, нато