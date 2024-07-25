https://1prime.ru/20240725/buterbrodeks-850419191.html

"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта

"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), который отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, поднялся в первой половине июля | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T09:24+0300

2024-07-25T09:24+0300

2024-07-25T09:24+0300

экономика

бутербродекс

продукты питания

инфляция в россии

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), который отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, поднялся в первой половине июля на 1,9 пункта - до 133,7 пункта. Показатель разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых специалистами ресурса "Чек Индекс". Для его подсчета учитываются семь товаров - батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов). По этим продуктам регулярно рассчитываются агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение индекса с 1 по 15 октября 2022 года. Изменение показателя соответствует среднему арифметическому значению от динамики среднего чека по каждому из указанных семи товаров. За период с 1 по 15 июля средний чек увеличился по сахару (на 16,7%, до 70 рублей), сливочному маслу (на 7,8%, до 179 рублей), кофе (на 6,3%, до 202 рублей), батону (на 5,1%, до 41 рубля), сыру (на 4,4%, до 212 рублей) и ветчине (на 1,5%, до 202 рублей). Существенно понизился он по огурцам (на 28,8%, до 116 рублей). По сравнению с предшествующим двухнедельным периодом индекс поднялся на 1,9 пункта и составил 133,7 пункта.

https://1prime.ru/20240724/inflyatsiya-850410816.html

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бутербродекс, продукты питания, инфляция в россии