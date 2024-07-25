Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240725/buterbrodeks-850419191.html
"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта
"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), который отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, поднялся в первой половине июля | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:24+0300
2024-07-25T09:24+0300
экономика
бутербродекс
продукты питания
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83380/25/833802524_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8ce3a0f663fa94643bcb8a238374b26c.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), который отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, поднялся в первой половине июля на 1,9 пункта - до 133,7 пункта. Показатель разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых специалистами ресурса "Чек Индекс". Для его подсчета учитываются семь товаров - батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов). По этим продуктам регулярно рассчитываются агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение индекса с 1 по 15 октября 2022 года. Изменение показателя соответствует среднему арифметическому значению от динамики среднего чека по каждому из указанных семи товаров. За период с 1 по 15 июля средний чек увеличился по сахару (на 16,7%, до 70 рублей), сливочному маслу (на 7,8%, до 179 рублей), кофе (на 6,3%, до 202 рублей), батону (на 5,1%, до 41 рубля), сыру (на 4,4%, до 212 рублей) и ветчине (на 1,5%, до 202 рублей). Существенно понизился он по огурцам (на 28,8%, до 116 рублей). По сравнению с предшествующим двухнедельным периодом индекс поднялся на 1,9 пункта и составил 133,7 пункта.
https://1prime.ru/20240724/inflyatsiya-850410816.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83380/25/833802524_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_3a5142c6386a361fb66e3b06ccd11bba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бутербродекс, продукты питания, инфляция в россии
Экономика, Бутербродекс, продукты питания, инфляция в России
09:24 25.07.2024
 
"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта

"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта и составил 133,7 пункта

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкТрейдер во время удаленной работы
Трейдер во время удаленной работы - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), который отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, поднялся в первой половине июля на 1,9 пункта - до 133,7 пункта.
Показатель разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых специалистами ресурса "Чек Индекс". Для его подсчета учитываются семь товаров - батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов).
По этим продуктам регулярно рассчитываются агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение индекса с 1 по 15 октября 2022 года. Изменение показателя соответствует среднему арифметическому значению от динамики среднего чека по каждому из указанных семи товаров.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Росстат оценил недельную инфляцию в стране
Вчера, 19:42
За период с 1 по 15 июля средний чек увеличился по сахару (на 16,7%, до 70 рублей), сливочному маслу (на 7,8%, до 179 рублей), кофе (на 6,3%, до 202 рублей), батону (на 5,1%, до 41 рубля), сыру (на 4,4%, до 212 рублей) и ветчине (на 1,5%, до 202 рублей). Существенно понизился он по огурцам (на 28,8%, до 116 рублей).
По сравнению с предшествующим двухнедельным периодом индекс поднялся на 1,9 пункта и составил 133,7 пункта.
 
ЭкономикаБутербродекспродукты питанияинфляция в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала