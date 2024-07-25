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Неизбежно: аналитики Fitch ожидают дефолт на Украине

Неизбежно: аналитики Fitch ожидают дефолт на Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ

Неизбежно: аналитики Fitch ожидают дефолт на Украине

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины до "C" с "CC" (дефолт неибежен). | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:25+0300

2024-07-25T16:25+0300

2024-07-25T16:25+0300

экономика

украина

дефолт

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины до "C" с "CC" (дефолт неибежен).В агентстве отметили, что, тем не менее, краткосрочный РДЭ, долгосрочный РДЭ в национальной валюте и потолок странового рейтинга не подверглись изменениям.В Fitch считает, что Киев не будет обслуживать внешний долг, пока не будет достигнуто окончательное соглашение с держателями облигаций. В то же время агентство отмечает, что гибкость обменного курса, меры политики и поддержка МВФ снижают риски для экономической и финансовой стабильности Украины.Отсрочка платежей частным держателям облигаций заканчивается в августе, и власти страны ведут переговоры с заемщиками для снижения долгового давления. Эксперты указывают, что даже в случае дефолта Украины, страна не потеряет финансирования сразу же, но после военных действий может столкнуться с проблемами в привлечении иностранного капитала.

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украина

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украина, дефолт