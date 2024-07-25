Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240725/dizel-850425759.html
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России - 25.07.2024, ПРАЙМ
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России
Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:32+0300
2024-07-25T12:38+0300
энергетика
александр новак
дизельное топливо
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам. Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
https://1prime.ru/20240725/ai-850425989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, дизельное топливо, правительство рф
Энергетика, Александр Новак, дизельное топливо, Правительство РФ
12:32 25.07.2024 (обновлено: 12:38 25.07.2024)
 
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России

Новак: кабмин не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам.
Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
Девушка заправляет автомобиль на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно
12:33
 
ЭнергетикаАлександр Новакдизельное топливоПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала