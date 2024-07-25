https://1prime.ru/20240725/dizel-850425759.html

Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России

Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России - 25.07.2024, ПРАЙМ

Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России

Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:32+0300

2024-07-25T12:32+0300

2024-07-25T12:38+0300

энергетика

александр новак

дизельное топливо

правительство рф

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам. Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.

https://1prime.ru/20240725/ai-850425989.html

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александр новак, дизельное топливо, правительство рф