https://1prime.ru/20240725/dizel-850425759.html
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России - 25.07.2024, ПРАЙМ
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России
Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:32+0300
2024-07-25T12:32+0300
2024-07-25T12:38+0300
энергетика
александр новак
дизельное топливо
правительство рф
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам. Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
https://1prime.ru/20240725/ai-850425989.html
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александр новак, дизельное топливо, правительство рф
Энергетика, Александр Новак, дизельное топливо, Правительство РФ
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России
Новак: кабмин не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам.
Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно