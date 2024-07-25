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Египетская сила: они сделали так, чтобы валюта дешевела, а цены падали - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Египетская сила: они сделали так, чтобы валюта дешевела, а цены падали
Египетская сила: они сделали так, чтобы валюта дешевела, а цены падали - 25.07.2024, ПРАЙМ
Египетская сила: они сделали так, чтобы валюта дешевела, а цены падали
В Египте все просто: при падении национальной валюты все дешевеет только лишь потому, что никто ничего не покупает. Падение национальной валюты там тоже... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T08:00+0300
2024-07-25T08:00+0300
мнения аналитиков
египет
девальвация
египетский фунт
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. В Египте все просто: при падении национальной валюты все дешевеет только лишь потому, что никто ничего не покупает. Падение национальной валюты там тоже происходит не просто так. В Египте крайне низкий жизненный уровень, подушевой ВВП не больше 10.000 долларов на человека. Население Египта уже больше 100 миллионов человек, из них за чертой бедности или близко к ней проживает примерно 30 миллионов. Остальные лишь немногим богаче, это статистический уровень.Вторая причина состоит в том, что Египет очень сильно закредитован. При этом уровень прироста экономики не обеспечивает уровень этой закредитованности. Соединённые Штаты или Китай тоже закредитованы, но при этом уровень жизни, производство товаров и услуг позволяет поддерживать ситуацию на нормальном уровне, и этой закредитованности не видно. Вернее, видно в плане макроэкономических показателей, но на бытовом уровне нет. А в Египте ситуация не позволяет нивелировать эту разницу.Низкий жизненный уровень плюс закредитованность, вдобавок отсутствие значимых производств приводит к тому, что страна живёт "от получки до получки", то есть от одного кредита до другого. И каждая новая власть просто как бы цементирует ситуацию теми или иными способами. В случае с Ас-Сиси — цементирует за счет саудовских кредитов, которые пошли, например, на строительство второй ветки Суэцкого канала. Каждая новая власть набирает кредитов и двигает какие-то проекты, которые позволяют некоторое время продержаться. Дальше эффект сходит на нет, возникает экономический коллапс и очередная "арабская весна".Египтяне находятся в мальтузианской ловушке, они размножаются быстрее, чем прирастает экономика. Страна вынуждена держать цены на базовые продукты питания, на бензин и так далее на относительно низком уровне, потому что это суть социальной модели справедливого арабского государства. Булка хлеба при Гамаль Абдель Насере 50 с лишним лет назад стоила 10 пиастров — она и сейчас стоит 10 пиастров. А тот, кто поднимает цены на хлеб, сталкивается с ситуацией хлебных бунтов, как сталкивался Анвар Садат в 1977 году, да и Ас-Сиси подобное тоже коснулось. Поэтому они вынуждены действовать какими-то монетаристскими методами. Девальвация валюты в данном случае — просто один из способов поддержания штанов.Автор - Сергей Демиденко, Декан факультета "Школа политических исследований" ИОН Президентской Академии
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Сергей Демиденко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, египет, девальвация, египетский фунт
Мнения аналитиков, ЕГИПЕТ, девальвация, египетский фунт
08:00 25.07.2024
 
Египетская сила: они сделали так, чтобы валюта дешевела, а цены падали

Экономист Демиденко: в Египте цены падают при девальвации из-за плохой экономики

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Сергей Демиденко, Декан факультета Школа политических исследований ИОН Президентской Академии
Сергей Демиденко
Декан факультета "Школа политических исследований" ИОН Президентской Академии
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. В Египте все просто: при падении национальной валюты все дешевеет только лишь потому, что никто ничего не покупает. Падение национальной валюты там тоже происходит не просто так. В Египте крайне низкий жизненный уровень, подушевой ВВП не больше 10.000 долларов на человека. Население Египта уже больше 100 миллионов человек, из них за чертой бедности или близко к ней проживает примерно 30 миллионов. Остальные лишь немногим богаче, это статистический уровень.
Вторая причина состоит в том, что Египет очень сильно закредитован. При этом уровень прироста экономики не обеспечивает уровень этой закредитованности. Соединённые Штаты или Китай тоже закредитованы, но при этом уровень жизни, производство товаров и услуг позволяет поддерживать ситуацию на нормальном уровне, и этой закредитованности не видно. Вернее, видно в плане макроэкономических показателей, но на бытовом уровне нет. А в Египте ситуация не позволяет нивелировать эту разницу.
Низкий жизненный уровень плюс закредитованность, вдобавок отсутствие значимых производств приводит к тому, что страна живёт "от получки до получки", то есть от одного кредита до другого. И каждая новая власть просто как бы цементирует ситуацию теми или иными способами. В случае с Ас-Сиси — цементирует за счет саудовских кредитов, которые пошли, например, на строительство второй ветки Суэцкого канала. Каждая новая власть набирает кредитов и двигает какие-то проекты, которые позволяют некоторое время продержаться. Дальше эффект сходит на нет, возникает экономический коллапс и очередная "арабская весна".
Египтяне находятся в мальтузианской ловушке, они размножаются быстрее, чем прирастает экономика. Страна вынуждена держать цены на базовые продукты питания, на бензин и так далее на относительно низком уровне, потому что это суть социальной модели справедливого арабского государства. Булка хлеба при Гамаль Абдель Насере 50 с лишним лет назад стоила 10 пиастров — она и сейчас стоит 10 пиастров. А тот, кто поднимает цены на хлеб, сталкивается с ситуацией хлебных бунтов, как сталкивался Анвар Садат в 1977 году, да и Ас-Сиси подобное тоже коснулось. Поэтому они вынуждены действовать какими-то монетаристскими методами. Девальвация валюты в данном случае — просто один из способов поддержания штанов.
Автор - Сергей Демиденко, Декан факультета "Школа политических исследований" ИОН Президентской Академии

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