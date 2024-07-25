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СМИ: на Украине из-за нехватки энергии "пустили под нож" Tesla
СМИ: на Украине из-за нехватки энергии "пустили под нож" Tesla - 25.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине из-за нехватки энергии "пустили под нож" Tesla
Из-за недостатка электроэнергии на Украине начали вынимать аккумуляторы из электромобилей Tesla, пишет Financial Times. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T21:46+0300
2024-07-25T21:46+0300
2024-07-25T21:46+0300
энергетика
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Из-за недостатка электроэнергии на Украине начали вынимать аккумуляторы из электромобилей Tesla, пишет Financial Times.Как сообщает Financial Times, в связи с наступлением России энергетическая система Украины претерпела значительные повреждения. В результате энергетическим компаниям приходится вводить веерные отключения электроэнергии по всей стране. Из-за этого дома и предприятия остаются без электричества на протяжении до 20 часов в сутки.Предприятия были вынуждены перестраиваться. По всему Киеву можно увидеть дизельные генераторы, припаркованные у магазинов и кафе. Они начинают работать с громким шумом, как только пропадает электричество. Многие жители столицы подключают свои электроприборы к источникам подзарядки у себя дома.Один из мастеров объяснил, что разборка электромобилей становится выгодным занятием. Киевские мастера теперь извлекают аккумуляторы из старых электромобилей Tesla вместо их ремонта. Они надеются использовать эти аккумуляторы для питания местных предприятий и домов."Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в 10 тысяч долларов. И вы можете превратить ее в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти", — сказал он.Каждая созданная система имеет мощность в 5 киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить освещение и работу электроприборов в обычной квартире в Киеве на протяжении 10 часов.Украине может не хватить электроэнергии для крупных предприятий, что станет серьёзной проблемой для макроэкономической ситуации в стране.
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украина, аккумуляторы, tesla
Энергетика, УКРАИНА, аккумуляторы, Tesla
СМИ: на Украине из-за нехватки энергии "пустили под нож" Tesla
FT: из-за нехватки энергии на Украине вынимают аккумуляторы из Tesla
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ
. Из-за недостатка электроэнергии на Украине начали вынимать аккумуляторы из электромобилей Tesla, пишет Financial Times
.
Как сообщает Financial Times, в связи с наступлением России энергетическая система Украины претерпела значительные повреждения. В результате энергетическим компаниям приходится вводить веерные отключения электроэнергии по всей стране. Из-за этого дома и предприятия остаются без электричества на протяжении до 20 часов в сутки.
Предприятия были вынуждены перестраиваться. По всему Киеву можно увидеть дизельные генераторы, припаркованные у магазинов и кафе. Они начинают работать с громким шумом, как только пропадает электричество. Многие жители столицы подключают свои электроприборы к источникам подзарядки у себя дома.
Один из мастеров объяснил, что разборка электромобилей становится выгодным занятием. Киевские мастера теперь извлекают аккумуляторы из старых электромобилей Tesla вместо их ремонта. Они надеются использовать эти аккумуляторы для питания местных предприятий и домов.
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"Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в 10 тысяч долларов. И вы можете превратить ее в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти", — сказал он.
Каждая созданная система имеет мощность в 5 киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить освещение и работу электроприборов в обычной квартире в Киеве на протяжении 10 часов.
Украине может не хватить электроэнергии для крупных предприятий, что станет серьёзной проблемой для макроэкономической ситуации в стране.