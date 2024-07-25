https://1prime.ru/20240725/energiya-850422620.html

"Интер РАО" увеличило выработку электроэнергии на 5,7 процента

"Интер РАО" увеличило выработку электроэнергии на 5,7 процента - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Интер РАО" увеличило выработку электроэнергии на 5,7 процента

Выработка электроэнергии "Интер РАО" в первом полугодии выросла на 5,7% в годовом выражении - до 66,286 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:59+0300

2024-07-25T10:59+0300

2024-07-25T11:36+0300

интер рао

энергетика

электроэнергия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Интер РАО" в первом полугодии выросла на 5,7% в годовом выражении - до 66,286 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.Установленная мощность на конец отчетного периода выросла на 1,5% - до 31,209 миллиарда ГВт. Установленная тепловая мощность снизилась на 0,2% - до 25,077 тысячи Гкал.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 6,9% - до 23,5 миллиона Гкал.При этом генерация только по России выросла на 5,6% - до 63,741 миллиарда кВт.ч, а в зарубежных активах - увеличилась на 6,5%, до 2,545 миллиарда кВт.ч."В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост объема экспортных поставок в Киргизию (более чем на 30%), Монголию (более чем на 50%) и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай произошло в связи с ограничениями, вызванными низкой водностью, ростом потребления на Дальнем Востоке, а также ремонтами генерирующего оборудования", - пояснили в компании.

https://1prime.ru/20240718/energetika-850254972.html

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интер рао, электроэнергия