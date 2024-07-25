https://1prime.ru/20240725/evropa-850438967.html

Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы

Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы - 25.07.2024, ПРАЙМ

Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы

Поставки западного оружия на территорию Украины могут привести к росту организованной преступности и терроризма в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T18:44+0300

2024-07-25T18:44+0300

2024-07-25T18:44+0300

вооружения

европа

украина

карин кнайсль

вооружение

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ООН, 25 июл – ПРАЙМ. Поставки западного оружия на территорию Украины могут привести к росту организованной преступности и терроризма в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Он заявила, что Европа столкнется с последствиями недостаточного контроля над рынком вооружения в Восточной и Центральной Европе, и такой опыт окажется куда серьезнее последствий распада Югославии. Это приведет к росту организованной преступности и терроризма.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузи с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе и подготовкой кадров в разных странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.

https://1prime.ru/20240715/knaysl-850127532.html

европа

украина

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европа, украина, карин кнайсль, вооружение