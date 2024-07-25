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Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы
Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы - 25.07.2024, ПРАЙМ
Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы
Поставки западного оружия на территорию Украины могут привести к росту организованной преступности и терроризма в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T18:44+0300
2024-07-25T18:44+0300
вооружения
европа
украина
карин кнайсль
вооружение
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ООН, 25 июл – ПРАЙМ. Поставки западного оружия на территорию Украины могут привести к росту организованной преступности и терроризма в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Он заявила, что Европа столкнется с последствиями недостаточного контроля над рынком вооружения в Восточной и Центральной Европе, и такой опыт окажется куда серьезнее последствий распада Югославии. Это приведет к росту организованной преступности и терроризма.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузи с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе и подготовкой кадров в разных странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
https://1prime.ru/20240715/knaysl-850127532.html
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европа, украина, карин кнайсль, вооружение
Вооружения, ЕВРОПА, УКРАИНА, Карин Кнайсль, вооружение
18:44 25.07.2024
 
Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы

Кнайсль: ЕС ждет рост преступности и терроризма из-за поставок оружия на Украину

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ООН, 25 июл – ПРАЙМ. Поставки западного оружия на территорию Украины могут привести к росту организованной преступности и терроризма в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Он заявила, что Европа столкнется с последствиями недостаточного контроля над рынком вооружения в Восточной и Центральной Европе, и такой опыт окажется куда серьезнее последствий распада Югославии. Это приведет к росту организованной преступности и терроризма.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузи с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе и подготовкой кадров в разных странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Кнайсль призвала извиниться перед Россией ради новых поставок газа в Европу
15 июля, 17:33
 
ВооруженияЕВРОПАУКРАИНАКарин Кнайсльвооружение
 
 
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