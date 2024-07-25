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В ФБР сделали неожиданное заявление о покушении на Трампа
В ФБР сделали неожиданное заявление о покушении на Трампа - 25.07.2024, ПРАЙМ
В ФБР сделали неожиданное заявление о покушении на Трампа
Федеральное бюро расследований усомнилось в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен пулей, заявил глава ведомства Кристофер Рэй. Его слова... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:29+0300
2024-07-25T13:29+0300
2024-07-25T13:29+0300
дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований усомнилось в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен пулей, заявил глава ведомства Кристофер Рэй. Его слова приводит издание Daily Mail."При всем уважении к бывшему президенту Дональду Трампу, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще", - сказал он.При этом, по словам Рэя, ФБР учло все выпущенные патроны.Ранее в среду, 24 июля, директор ФБР выступил на слушаниях в Конгрессе. Он отмечал, что агенты обнаружили на крыше, где, согласно расследованию, находился стрелок, восемь гильз.
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дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, ФБР, покушение на Дональда Трампа
В ФБР сделали неожиданное заявление о покушении на Трампа
Директор ФБР Рэй: есть сомнения, что Трамп получил пулевое ранение уха
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Федеральное бюро расследований усомнилось в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен пулей, заявил глава ведомства Кристофер Рэй. Его слова приводит издание Daily Mail
.
"При всем уважении к бывшему президенту Дональду Трампу, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще", - сказал он.
При этом, по словам Рэя, ФБР учло все выпущенные патроны.
Ранее в среду, 24 июля, директор ФБР выступил на слушаниях в Конгрессе. Он отмечал, что агенты обнаружили на крыше, где, согласно расследованию, находился стрелок, восемь гильз.
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