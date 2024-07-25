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ГД рекомендовала кабмину обеспечить финансами космическую госпрограмму - 25.07.2024, ПРАЙМ
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ГД рекомендовала кабмину обеспечить финансами космическую госпрограмму
ГД рекомендовала кабмину обеспечить финансами космическую госпрограмму - 25.07.2024, ПРАЙМ
ГД рекомендовала кабмину обеспечить финансами космическую госпрограмму
Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, в котором дала ряд рекомендаций правительству РФ. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:09+0300
2024-07-25T17:09+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, в котором дала ряд рекомендаций правительству РФ. В частности, Госдума рекомендовала кабмину обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов госпрограммы "Космическая деятельность России" и с учетом представленного госкорпорацией обоснования проработать предложения о распределении средств федерального бюджета на 2025-2027 годы на ее реализацию. Также депутаты предлагают утвердить паспорт национального проекта "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и паспорта его структурных элементов. В постановлении также предлагается обеспечить финансирование мероприятий по созданию цифровых сервисов на основе космической съемки, позволяющих повысить оперативность принятия решений при чрезвычайных ситуациях и качество мониторинга территорий и акваторий Арктической зоны РФ. Кроме того, правительству рекомендовано проработать вопрос внесения изменений в программу предоставления работникам организаций оборонно-промышленного комплекса наемного жилья на льготных условиях, предусмотрев расширение действия программы на большее количество организаций ОПК. Также депутаты предлагают рассмотреть возможность разработки и реализации мероприятий в сфере научно-популярного туризма для ознакомления с особенностями функционирования отечественной ракетно-космической отрасли. Помимо этого, кабмину совместно с депутатами Госдумы и "Роскосмосом" предлагается продолжить работу по внесению в законодательство изменений, направленных "на разработку и внедрение комплекса мер, обеспечивающих защищенность национальной космической инфраструктуры, орбитального и наземного сегментов от угроз, возникающих вследствие принятия политических, военных, экономических, юридических и технических решений иностранных государств, а также от преднамеренных и непреднамеренных попыток нарушения целостности и нормального функционирования ракетно-космической отрасли".
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
17:09 25.07.2024
 
ГД рекомендовала кабмину обеспечить финансами космическую госпрограмму

Кабмину рекомендовали профинансировать космическую госпрограмму к 2025-2027 г

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, в котором дала ряд рекомендаций правительству РФ.
В частности, Госдума рекомендовала кабмину обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов госпрограммы "Космическая деятельность России" и с учетом представленного госкорпорацией обоснования проработать предложения о распределении средств федерального бюджета на 2025-2027 годы на ее реализацию.
Также депутаты предлагают утвердить паспорт национального проекта "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и паспорта его структурных элементов.
В постановлении также предлагается обеспечить финансирование мероприятий по созданию цифровых сервисов на основе космической съемки, позволяющих повысить оперативность принятия решений при чрезвычайных ситуациях и качество мониторинга территорий и акваторий Арктической зоны РФ.
Кроме того, правительству рекомендовано проработать вопрос внесения изменений в программу предоставления работникам организаций оборонно-промышленного комплекса наемного жилья на льготных условиях, предусмотрев расширение действия программы на большее количество организаций ОПК.
Также депутаты предлагают рассмотреть возможность разработки и реализации мероприятий в сфере научно-популярного туризма для ознакомления с особенностями функционирования отечественной ракетно-космической отрасли.
Помимо этого, кабмину совместно с депутатами Госдумы и "Роскосмосом" предлагается продолжить работу по внесению в законодательство изменений, направленных "на разработку и внедрение комплекса мер, обеспечивающих защищенность национальной космической инфраструктуры, орбитального и наземного сегментов от угроз, возникающих вследствие принятия политических, военных, экономических, юридических и технических решений иностранных государств, а также от преднамеренных и непреднамеренных попыток нарушения целостности и нормального функционирования ракетно-космической отрасли".
 
РОССИЯГосдума
 
 
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