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Выручка финтех-компаний в России в I квартале выросла на 31%

Выручка финтех-компаний в России в I квартале выросла на 31% - 25.07.2024, ПРАЙМ

Выручка финтех-компаний в России в I квартале выросла на 31%

Объем выручки российского финтех-сектора в первом квартале 2024 года составил 60,6 миллиарда рублей - на 31% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T07:51+0300

2024-07-25T07:51+0300

2024-07-25T07:51+0300

экономика

финтех

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Объем выручки российского финтех-сектора в первом квартале 2024 года составил 60,6 миллиарда рублей - на 31% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического агентства Smart Ranking, которое есть у РИА Новости. "Объем выручки российского финтех-сектора в I квартале 2024 года составил 60,6 млрд рублей - на 31% больше, чем годом ранее", - сказано в материалах. Отмечается, что в значительной мере рынок растет за счет импортозамещения, развития маркетплейсов, а также роста спроса на новые отраслевые решения с автоматизацией оплаты. По данным аналитиков, лидер рынка по размеру выручки за первый квартал 2024 года - сервис по переводу денежных средств "ЮMoney", на втором месте сервис онлайн-касс "Эвотор", на третьем - оператор электронного документооборота "Тензор". Четвертое место по размеру выручки в первом квартале 2024 года занял финансовый маркетплейс "Банки.ру", онлайн-сервис денежных переводов KoronaPay оказался на пятом месте. Также в топ-10 финтех-компаний по размеру выручки вошли: финансовый маркетплейс "Сравни.ру", интернет-эквайринг CloudPayments, онлайн-сервис для оплаты топлива на АЗС Benzuber, онлайн-сервис для ведения бухгалтерии "Контур.Бухгалтерия" и аутсорсинговая компания Smart staff. Аналитики выяснили, что лидерами по росту выручки за первый квартал 2024 года стали платежные сервисы. Рост произошел во многом за счет бурного развития альтернативных способов оплаты при поддержке регулятора. Год к году больше всего выросла выручка сегмента переводов - на 102%. "Особенно большой рост спроса переживает технология СБП. В I квартале 2024 года переводами в СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг - каждый третий, по данным ЦБ", - отмечают эксперты. Они считают, что стремительное развитие электронной торговли привело к интеграции маркетплейсов в финансовые приложения, а также запуску собственных продуктов, в частности в сегменте BNPL (Buy now pay later - "Покупай сейчас, заплати потом"). "Отмечается увеличение финтех-активности маркетплейсов: они самостоятельно запускают кошельки, карты и BNPL-сервисы, замыкая денежную активность клиентов внутри экосистемы", - считает генеральный директор eKassir Алексей Зотов.

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