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На Кубе анонсировали визит кораблей Балтийского флота России в Гавану

На Кубе анонсировали визит кораблей Балтийского флота России в Гавану - 25.07.2024, ПРАЙМ

На Кубе анонсировали визит кораблей Балтийского флота России в Гавану

Корабли Балтийского флота России зайдут в порт столицы Кубы Гаваны с 27 по 30 июля, при этом один из них будет доступен для посещения, сообщает кубинское... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T09:31+0300

2024-07-25T09:31+0300

2024-07-25T09:53+0300

вмф россии

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Корабли Балтийского флота России зайдут в порт столицы Кубы Гаваны с 27 по 30 июля, при этом один из них будет доступен для посещения, сообщает кубинское Министерство революционных вооруженных сил.Как сообщает оборонное ведомство, в Гавану с визитом зайдут учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Члены флота будут участвовать в различных мероприятиях, в том числе во встрече с главой Военно-морских сил Кубы, властями столицы, а также посетят достопримечательности. Местные жители смогут посетить корабль "Смольный" 28 и 29 июля. Корабельная ударная группа Северного флота в составе АПЛ "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера-снабженца "Академик Пашин" и спасательного буксира "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в Гавану. Официальный визит делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба Военно-морского флота вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня. Городской комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заявлял сообщил, что кубинская делегация во главе с командующим ВМС республики прибыла в Петербург для участия в Дне ВМФ. Первый зампред комитета Сергей Марков встретил гостей во главе с командующим ВМС Кубы Луисом Рейесом Лопесом.

https://1prime.ru/20240702/flot-849675292.html

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