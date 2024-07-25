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Госдеп США заявил о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями

Госдеп США заявил о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями - 25.07.2024, ПРАЙМ

Госдеп США заявил о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями

США готовы обсуждать с Россией проблематику контроля над вооружениями, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T22:09+0300

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ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. США готовы обсуждать с Россией проблематику контроля над вооружениями, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. "Что касается нас, то мы открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с КНР, так и РФ", — заявила Стюарт, выступая на тематической дискуссии в аналитическом центре. Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил, что Россия будет спокойно и взвешенно разрабатывать военный ответ на планы Соединённых Штатов. Позже Рябков уточнил, что Россия рассмотрит широкий спектр возможностей для ответа на размещение американских ракет большой дальности в Германии. При этом он не исключил никаких вариантов, включая возможность развёртывания аналогичных систем с ядерным оснащением.

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сша, германия, вооружение, россия, госдеп