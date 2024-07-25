https://1prime.ru/20240725/gosduma-850434639.html

Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты

Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты - 25.07.2024, ПРАЙМ

Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты

Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:02+0300

2024-07-25T17:02+0300

2024-07-25T17:02+0300

недвижимость

россия

госдума

новостройки

законопроект

соцобязательства

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития территорий (КРТ), пишет РБК.Из текста законопроекта следует, что застройщики будут возводить инфраструктурные объекты либо за свой счет, либо за счет бюджета.Также планируется упростить процедуру внесения изменений в градостроительные проекты и правила землепользования и застройки, а также сократить сроки принятия соответствующих решений.Законопроект, обязывающий застройщиков новостроек строить школы, появился три года назад. Им хотели внести изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в России", регламентирующий такую работу.Некоторые регионы эту практику уже реализовали по собственной инициативе. В Москве застройщики жилья с февраля 2021 года заключают с городом договор участия, обязывающий строить социальные объекты в нужном количестве в зависимости от числа новоселов.

https://1prime.ru/20240720/novostroyki-850297443.html

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россия, госдума, новостройки, законопроект, соцобязательства