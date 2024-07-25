https://1prime.ru/20240725/gosduma-850434639.html
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты - 25.07.2024, ПРАЙМ
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты
Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:02+0300
2024-07-25T17:02+0300
2024-07-25T17:02+0300
недвижимость
россия
госдума
новостройки
законопроект
соцобязательства
https://cdnn.1prime.ru/img/82784/59/827845978_0:73:3131:1834_1920x0_80_0_0_3b78f947dbd09c0efde773ef16de0bff.jpg
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития территорий (КРТ), пишет РБК.Из текста законопроекта следует, что застройщики будут возводить инфраструктурные объекты либо за свой счет, либо за счет бюджета.Также планируется упростить процедуру внесения изменений в градостроительные проекты и правила землепользования и застройки, а также сократить сроки принятия соответствующих решений.Законопроект, обязывающий застройщиков новостроек строить школы, появился три года назад. Им хотели внести изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в России", регламентирующий такую работу.Некоторые регионы эту практику уже реализовали по собственной инициативе. В Москве застройщики жилья с февраля 2021 года заключают с городом договор участия, обязывающий строить социальные объекты в нужном количестве в зависимости от числа новоселов.
https://1prime.ru/20240720/novostroyki-850297443.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82784/59/827845978_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_5c73c68fc7dc8c2a0a0e2d1b25579870.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, новостройки, законопроект, соцобязательства
Недвижимость, РОССИЯ, Госдума, новостройки, законопроект, соцобязательства
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты
ГД в I чтении обязала застройщиков жилья возводить соцобъекты в рамках КРТ
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ.
Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития территорий (КРТ), пишет РБК
.
Из текста законопроекта следует, что застройщики будут возводить инфраструктурные объекты либо за свой счет, либо за счет бюджета.
Также планируется упростить процедуру внесения изменений в градостроительные проекты и правила землепользования и застройки, а также сократить сроки принятия соответствующих решений.
Законопроект, обязывающий застройщиков новостроек строить школы, появился три года назад. Им хотели внести изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в России", регламентирующий такую работу.
Некоторые регионы эту практику уже реализовали по собственной инициативе. В Москве застройщики жилья с февраля 2021 года заключают с городом договор участия, обязывающий строить социальные объекты в нужном количестве в зависимости от числа новоселов.
Названы мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки