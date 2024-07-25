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Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты - 25.07.2024, ПРАЙМ
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты
Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:02+0300
2024-07-25T17:02+0300
недвижимость
россия
госдума
новостройки
законопроект
соцобязательства
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития территорий (КРТ), пишет РБК.Из текста законопроекта следует, что застройщики будут возводить инфраструктурные объекты либо за свой счет, либо за счет бюджета.Также планируется упростить процедуру внесения изменений в градостроительные проекты и правила землепользования и застройки, а также сократить сроки принятия соответствующих решений.Законопроект, обязывающий застройщиков новостроек строить школы, появился три года назад. Им хотели внести изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в России", регламентирующий такую работу.Некоторые регионы эту практику уже реализовали по собственной инициативе. В Москве застройщики жилья с февраля 2021 года заключают с городом договор участия, обязывающий строить социальные объекты в нужном количестве в зависимости от числа новоселов.
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россия, госдума, новостройки, законопроект, соцобязательства
Недвижимость, РОССИЯ, Госдума, новостройки, законопроект, соцобязательства
17:02 25.07.2024
 
Госдума в I чтении обязала застройщиков возводить соцобъекты

ГД в I чтении обязала застройщиков жилья возводить соцобъекты в рамках КРТ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" Учитель в классе
Учитель в классе - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий застройщиков возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру в проектах комплексного развития территорий (КРТ), пишет РБК.
Из текста законопроекта следует, что застройщики будут возводить инфраструктурные объекты либо за свой счет, либо за счет бюджета.
Также планируется упростить процедуру внесения изменений в градостроительные проекты и правила землепользования и застройки, а также сократить сроки принятия соответствующих решений.
Законопроект, обязывающий застройщиков новостроек строить школы, появился три года назад. Им хотели внести изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в России", регламентирующий такую работу.
Некоторые регионы эту практику уже реализовали по собственной инициативе. В Москве застройщики жилья с февраля 2021 года заключают с городом договор участия, обязывающий строить социальные объекты в нужном количестве в зависимости от числа новоселов.
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НедвижимостьРОССИЯГосдумановостройкизаконопроектсоцобязательства
 
 
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