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Индия и Россия изучат использование национальных платежных систем - 25.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240725/indiya-850430320.html
Индия и Россия изучат использование национальных платежных систем
Индия и Россия изучат использование национальных платежных систем - 25.07.2024, ПРАЙМ
Индия и Россия изучат использование национальных платежных систем
Технические команды в Индии и России обсуждают возможность использования национальных платежных систем двух стран, заявил официальный представитель МИД Индии... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:53+0300
2024-07-25T14:54+0300
экономика
индия
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл – ПРАЙМ. Технические команды в Индии и России обсуждают возможность использования национальных платежных систем двух стран, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "К вопросу о карте RuPay и карте "Мир". Это очень технические аспекты, и технические команды обеих стран поддерживают связь друг с другом по этому конкретному вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос на какой стадии находятся переговоры между двумя странами по использования платежных систем. Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил, что тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во время визита индийского лидера в Москву. Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В ходе визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также лидеры двух стран посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели официальные переговоры на уровне делегаций, по итогам которых было подписано обширное совместное заявление.
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индия, россия
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ
14:53 25.07.2024 (обновлено: 14:54 25.07.2024)
 
Индия и Россия изучат использование национальных платежных систем

Джайсвал: Индия и РФ изучат возможность использовать национальные платежные системы

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл – ПРАЙМ. Технические команды в Индии и России обсуждают возможность использования национальных платежных систем двух стран, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"К вопросу о карте RuPay и карте "Мир". Это очень технические аспекты, и технические команды обеих стран поддерживают связь друг с другом по этому конкретному вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос на какой стадии находятся переговоры между двумя странами по использования платежных систем.
Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил, что тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во время визита индийского лидера в Москву.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В ходе визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также лидеры двух стран посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели официальные переговоры на уровне делегаций, по итогам которых было подписано обширное совместное заявление.
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ЭкономикаИНДИЯРОССИЯ
 
 
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