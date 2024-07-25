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США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью - 25.07.2024, ПРАЙМ
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США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью - 25.07.2024, ПРАЙМ
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью
Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:38+0300
2024-07-25T17:48+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает Times Of India.В Госдепартаменте США раскритиковали поездку индийского премьер-министра в Россию, указав на неподходящее для этого время и ее символизм. По стечению обстоятельств, визит совпал с разрушением детской больницы на Украине. Как сообщает Минобороны России, Москва не причастна к удару по элементам гражданской инфраструктуры, а больница была разрушена вследствие падения ракеты украинской ПВО.В ответ на обвинения индийская сторона подчеркнула, что Москву и Дели связывают долгие дипломатические и экономические отношения, и в современную эпоху каждое государство вправе самостоятельно принимать решение об установлении контактов с представителями других стран.“Мы должны понимать, что у Индии давние отношения с Россией, выстроенные на основе общих интересов. В многополярном мире у любой страны есть свобода выбора”, — подчеркнул представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.Вашингтон выражал озабоченность взаимодействием лидеров двух государств еще до трагического события на Украине. Это связано в том числе с позицией Индии по вопросу конфликта Москвы и Киева. Напомним, что в Дели воздержались от критики специальной военной операции, хотя и призвали разрешить конфликт дипломатическим путем.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, индия, сша, нарендра моди, украина
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Нарендра Моди, УКРАИНА
17:38 25.07.2024 (обновлено: 17:48 25.07.2024)
 
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью

Times Of India: в Индии резко ответили на недовольство США визитом Моди в Россию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает Times Of India.
В Госдепартаменте США раскритиковали поездку индийского премьер-министра в Россию, указав на неподходящее для этого время и ее символизм. По стечению обстоятельств, визит совпал с разрушением детской больницы на Украине. Как сообщает Минобороны России, Москва не причастна к удару по элементам гражданской инфраструктуры, а больница была разрушена вследствие падения ракеты украинской ПВО.
В ответ на обвинения индийская сторона подчеркнула, что Москву и Дели связывают долгие дипломатические и экономические отношения, и в современную эпоху каждое государство вправе самостоятельно принимать решение об установлении контактов с представителями других стран.
“Мы должны понимать, что у Индии давние отношения с Россией, выстроенные на основе общих интересов. В многополярном мире у любой страны есть свобода выбора”, — подчеркнул представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Вашингтон выражал озабоченность взаимодействием лидеров двух государств еще до трагического события на Украине. Это связано в том числе с позицией Индии по вопросу конфликта Москвы и Киева. Напомним, что в Дели воздержались от критики специальной военной операции, хотя и призвали разрешить конфликт дипломатическим путем.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Восточный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина
22 июля, 17:30
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯСШАНарендра МодиУКРАИНА
 
 
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