https://1prime.ru/20240725/indiya-850437089.html

США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью

США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью - 25.07.2024, ПРАЙМ

США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью

Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:38+0300

2024-07-25T17:38+0300

2024-07-25T17:48+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает Times Of India.В Госдепартаменте США раскритиковали поездку индийского премьер-министра в Россию, указав на неподходящее для этого время и ее символизм. По стечению обстоятельств, визит совпал с разрушением детской больницы на Украине. Как сообщает Минобороны России, Москва не причастна к удару по элементам гражданской инфраструктуры, а больница была разрушена вследствие падения ракеты украинской ПВО.В ответ на обвинения индийская сторона подчеркнула, что Москву и Дели связывают долгие дипломатические и экономические отношения, и в современную эпоху каждое государство вправе самостоятельно принимать решение об установлении контактов с представителями других стран.“Мы должны понимать, что у Индии давние отношения с Россией, выстроенные на основе общих интересов. В многополярном мире у любой страны есть свобода выбора”, — подчеркнул представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.Вашингтон выражал озабоченность взаимодействием лидеров двух государств еще до трагического события на Украине. Это связано в том числе с позицией Индии по вопросу конфликта Москвы и Киева. Напомним, что в Дели воздержались от критики специальной военной операции, хотя и призвали разрешить конфликт дипломатическим путем.Полный текст читайте на ИноСМИ

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