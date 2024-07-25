https://1prime.ru/20240725/indiya-850437089.html
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью - 25.07.2024, ПРАЙМ
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью
Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:38+0300
2024-07-25T17:38+0300
2024-07-25T17:48+0300
политика
россия
индия
сша
нарендра моди
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849961583_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_7bc152c0c7d44b1ce332a23c2dcc1e92.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает Times Of India.В Госдепартаменте США раскритиковали поездку индийского премьер-министра в Россию, указав на неподходящее для этого время и ее символизм. По стечению обстоятельств, визит совпал с разрушением детской больницы на Украине. Как сообщает Минобороны России, Москва не причастна к удару по элементам гражданской инфраструктуры, а больница была разрушена вследствие падения ракеты украинской ПВО.В ответ на обвинения индийская сторона подчеркнула, что Москву и Дели связывают долгие дипломатические и экономические отношения, и в современную эпоху каждое государство вправе самостоятельно принимать решение об установлении контактов с представителями других стран.“Мы должны понимать, что у Индии давние отношения с Россией, выстроенные на основе общих интересов. В многополярном мире у любой страны есть свобода выбора”, — подчеркнул представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.Вашингтон выражал озабоченность взаимодействием лидеров двух государств еще до трагического события на Украине. Это связано в том числе с позицией Индии по вопросу конфликта Москвы и Киева. Напомним, что в Дели воздержались от критики специальной военной операции, хотя и призвали разрешить конфликт дипломатическим путем.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240722/indiya-850337355.html
индия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849961583_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2bd7c6ba6c5163cd83bbc3950b4eebf8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, сша, нарендра моди, украина
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Нарендра Моди, УКРАИНА
США раскритиковали визит Моди в Россию. В Индии ответили резкой отповедью
Times Of India: в Индии резко ответили на недовольство США визитом Моди в Россию
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Вашингтон выразил свое недовольство визитом премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Представитель индийского МИД резко пресек заявления Белого дома, сообщает Times Of India
.
В Госдепартаменте США раскритиковали поездку индийского премьер-министра в Россию, указав на неподходящее для этого время и ее символизм. По стечению обстоятельств, визит совпал с разрушением детской больницы на Украине. Как сообщает Минобороны России, Москва не причастна к удару по элементам гражданской инфраструктуры, а больница была разрушена вследствие падения ракеты украинской ПВО.
В ответ на обвинения индийская сторона подчеркнула, что Москву и Дели связывают долгие дипломатические и экономические отношения, и в современную эпоху каждое государство вправе самостоятельно принимать решение об установлении контактов с представителями других стран.
“Мы должны понимать, что у Индии давние отношения с Россией, выстроенные на основе общих интересов. В многополярном мире у любой страны есть свобода выбора”, — подчеркнул представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Вашингтон выражал озабоченность взаимодействием лидеров двух государств еще до трагического события на Украине. Это связано в том числе с позицией Индии по вопросу конфликта Москвы и Киева. Напомним, что в Дели воздержались от критики специальной военной операции, хотя и призвали разрешить конфликт дипломатическим путем.
"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина