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В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России
Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:45+0300
2024-07-25T12:46+0300
дмитрий песков
кремль
россия
инфляция в россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Но инфляционные процессы действительно есть. Да, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на рост цен на авиабилеты.Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
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дмитрий песков, кремль, россия, инфляция в россии
Дмитрий Песков, Кремль, РОССИЯ, инфляция в России
12:45 25.07.2024 (обновлено: 12:46 25.07.2024)
 
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России

Песков: инфляция вызывает обеспокоенность, ее таргетирование среди приоритетов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Но инфляционные процессы действительно есть. Да, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на рост цен на авиабилеты.
Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Росстат оценил недельную инфляцию в стране
Вчера, 19:42
 
Дмитрий ПесковКремльРОССИЯинфляция в России
 
 
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