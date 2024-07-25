https://1prime.ru/20240725/inflyatsiya--850426915.html
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России
Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:45+0300
2024-07-25T12:45+0300
2024-07-25T12:46+0300
дмитрий песков
кремль
россия
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b5b481ce7e4ccb5fc1dfd8e332c164d0.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Но инфляционные процессы действительно есть. Да, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на рост цен на авиабилеты.Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
https://1prime.ru/20240724/inflyatsiya-850410816.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48ad2cf3c42bac6bb5a9bb0e18001e40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, кремль, россия, инфляция в россии
Дмитрий Песков, Кремль, РОССИЯ, инфляция в России
В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России
Песков: инфляция вызывает обеспокоенность, ее таргетирование среди приоритетов
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Но инфляционные процессы действительно есть. Да, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на рост цен на авиабилеты.
Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал
рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
Росстат оценил недельную инфляцию в стране