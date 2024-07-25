https://1prime.ru/20240725/inflyatsiya--850426915.html

В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России

В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле отметили обеспокоенность инфляцией в России

Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:45+0300

2024-07-25T12:45+0300

2024-07-25T12:46+0300

дмитрий песков

кремль

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Определенные инфляционные процессы вызывают обеспокоенность у правительства и Центрального банка России, прорабатываются разные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Но инфляционные процессы действительно есть. Да, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на рост цен на авиабилеты.Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.

https://1prime.ru/20240724/inflyatsiya-850410816.html

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дмитрий песков, кремль, россия, инфляция в россии