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Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов
Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов
Американский рынок акций 24 июля закрылся значительным падением, пишет Forbes со ссылкой на биржевые данные. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T18:25+0300
2024-07-25T18:25+0300
экономика
рынки
капитализация
прибыль
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Американский рынок акций 24 июля закрылся значительным падением, пишет Forbes со ссылкой на биржевые данные.По итогам дня индекс S&amp;P 500 снизился на 2,3%. Это самое значительное падение с декабря 2022 года. Индекс Nasdaq потерял 3,6% — это наихудший результат с октября 2022 года. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%.Значительно упали котировки американских IT-корпораций. Например, акции Tesla подешевели на 12%, Alphabet (материнской компании Google) — на 5%, Microsoft — на 4%, а Nvidia — на 7%. Ценные бумаги Amazon и Apple потеряли в цене 3%, Meta* — 6%. В итоге рыночная капитализация семи крупнейших компаний отрасли сократилась на 770 миллиардов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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рынки, капитализация, прибыль
Экономика, Рынки, капитализация, прибыль
18:25 25.07.2024
 
Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

Семь крупнейших IT-компаний США за сутки потеряли $770 миллиардов капитализации

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Американский рынок акций 24 июля закрылся значительным падением, пишет Forbes со ссылкой на биржевые данные.
По итогам дня индекс S&P 500 снизился на 2,3%. Это самое значительное падение с декабря 2022 года. Индекс Nasdaq потерял 3,6% — это наихудший результат с октября 2022 года. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%.
Значительно упали котировки американских IT-корпораций. Например, акции Tesla подешевели на 12%, Alphabet (материнской компании Google) — на 5%, Microsoft — на 4%, а Nvidia — на 7%. Ценные бумаги Amazon и Apple потеряли в цене 3%, Meta* — 6%. В итоге рыночная капитализация семи крупнейших компаний отрасли сократилась на 770 миллиардов долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ЭкономикаРынкикапитализацияприбыль
 
 
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