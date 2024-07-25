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Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов - 25.07.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

Американский рынок акций 24 июля закрылся значительным падением, пишет Forbes со ссылкой на биржевые данные. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T18:25+0300

2024-07-25T18:25+0300

2024-07-25T18:25+0300

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Американский рынок акций 24 июля закрылся значительным падением, пишет Forbes со ссылкой на биржевые данные.По итогам дня индекс S&P 500 снизился на 2,3%. Это самое значительное падение с декабря 2022 года. Индекс Nasdaq потерял 3,6% — это наихудший результат с октября 2022 года. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%.Значительно упали котировки американских IT-корпораций. Например, акции Tesla подешевели на 12%, Alphabet (материнской компании Google) — на 5%, Microsoft — на 4%, а Nvidia — на 7%. Ценные бумаги Amazon и Apple потеряли в цене 3%, Meta* — 6%. В итоге рыночная капитализация семи крупнейших компаний отрасли сократилась на 770 миллиардов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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рынки, капитализация, прибыль