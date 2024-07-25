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ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов

ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов - 25.07.2024, ПРАЙМ

ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:44+0300

2024-07-25T10:44+0300

2024-07-25T10:44+0300

экономика

фас рф

картельный сговор

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФАС. "ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан. Антимонопольная служба признала компании "Рамкейт", "Молторг", "Экофуд" (правопреемник ООО "Масленица") нарушившими антимонопольное законодательство. Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. Как говорится в сообщении, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в конкурсах. Таким образом, госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной минимальной цены контракта. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, пишет ФАС.

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фас рф, картельный сговор