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ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов
ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов - 25.07.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:44+0300
2024-07-25T10:44+0300
2024-07-25T10:44+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФАС. "ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан. Антимонопольная служба признала компании "Рамкейт", "Молторг", "Экофуд" (правопреемник ООО "Масленица") нарушившими антимонопольное законодательство. Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. Как говорится в сообщении, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в конкурсах. Таким образом, госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной минимальной цены контракта. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, пишет ФАС.
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фас рф, картельный сговор
Экономика, ФАС РФ, картельный сговор
ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов
ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на 4,7 млрд рублей
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФАС.
"ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан.
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Антимонопольная служба признала компании "Рамкейт", "Молторг", "Экофуд" (правопреемник ООО "Масленица") нарушившими антимонопольное законодательство.
Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор.
Как говорится в сообщении, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в конкурсах. Таким образом, госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной минимальной цены контракта.
Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, пишет ФАС.