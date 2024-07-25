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"Еще больший дурдом". Америку ждут безумные времена с президентом Харрис - 25.07.2024, ПРАЙМ
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"Еще больший дурдом". Америку ждут безумные времена с президентом Харрис
"Еще больший дурдом". Америку ждут безумные времена с президентом Харрис - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Еще больший дурдом". Америку ждут безумные времена с президентом Харрис
В американской политике начнется "еще больший дурдом", если главой Белого дома изберут Камалу Харрис, передает издание Spiked. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:47+0300
2024-07-25T09:48+0300
политика
сша
камала харрис
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В американской политике начнется "еще больший дурдом", если главой Белого дома изберут Камалу Харрис, передает издание Spiked."В Китае есть знаменитое проклятие: “Желаю вам жить в интересные времена”. В последнее время американцы усвоили его на собственной шкуре", — отметил автор материала.В статье отмечается, что уходящий месяц был насыщенным в американской политике, с появлением Трампа, получившего пулевое ранение. В целом, можно ожидать еще большей безумности в будущем, может быть даже с участием Камалы Харрис в роли президента.Джо Байден выбыл из президентской гонки, несмотря на уверения СМИ в его хорошем состоянии. Видеоролики с неловкими высказываниями и ошибками Байдена становятся все более распространенными. Несмотря на попытки сторонников Байдена отмахнуться от этого, его удручающее состояние стало очевидным после неудачных дебатов, заметили в издании.С другой стороны, бывший президент Дональд Трамп подвергался массовым обвинениям в СМИ в течение последнего десятилетия. Вместе с тем, опросы показывают, что американская общественность отвергает непрерывные ложные утверждения элиты, а Трамп продолжает завоевывать голоса избирателей, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, камала харрис
Политика, США, Камала Харрис
09:47 25.07.2024 (обновлено: 09:48 25.07.2024)
 
"Еще больший дурдом". Америку ждут безумные времена с президентом Харрис

Spiked: американская политика станет еще безумнее с президентом Камалой Харрис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В американской политике начнется "еще больший дурдом", если главой Белого дома изберут Камалу Харрис, передает издание Spiked.
"В Китае есть знаменитое проклятие: “Желаю вам жить в интересные времена”. В последнее время американцы усвоили его на собственной шкуре", — отметил автор материала.
В статье отмечается, что уходящий месяц был насыщенным в американской политике, с появлением Трампа, получившего пулевое ранение. В целом, можно ожидать еще большей безумности в будущем, может быть даже с участием Камалы Харрис в роли президента.
Джо Байден выбыл из президентской гонки, несмотря на уверения СМИ в его хорошем состоянии. Видеоролики с неловкими высказываниями и ошибками Байдена становятся все более распространенными. Несмотря на попытки сторонников Байдена отмахнуться от этого, его удручающее состояние стало очевидным после неудачных дебатов, заметили в издании.
С другой стороны, бывший президент Дональд Трамп подвергался массовым обвинениям в СМИ в течение последнего десятилетия. Вместе с тем, опросы показывают, что американская общественность отвергает непрерывные ложные утверждения элиты, а Трамп продолжает завоевывать голоса избирателей, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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