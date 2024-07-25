https://1prime.ru/20240725/kharris-850431152.html

Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США

Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США - 25.07.2024, ПРАЙМ

Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США

Вице-президент США Камала Харрис выпустила предвыборный ролик, в котором заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:20+0300

2024-07-25T15:20+0300

2024-07-25T15:20+0300

политика

сша

камала харрис

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис выпустила предвыборный ролик, в котором заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов."Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — подписала пост с видео политик.В воскресенье 21 июля Байден объявил, что не будет продолжать борьбу за переизбрание, но намерен выполнять свои обязанности до конца срока. Он также поддержал своего кандидата на пост главы государства — вице-президента Камалу Харрис.

https://1prime.ru/20240725/obama-850430121.html

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сша, камала харрис