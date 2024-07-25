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Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США
Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США - 25.07.2024, ПРАЙМ
Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США
Вице-президент США Камала Харрис выпустила предвыборный ролик, в котором заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:20+0300
2024-07-25T15:20+0300
политика
сша
камала харрис
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис выпустила предвыборный ролик, в котором заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов."Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — подписала пост с видео политик.В воскресенье 21 июля Байден объявил, что не будет продолжать борьбу за переизбрание, но намерен выполнять свои обязанности до конца срока. Он также поддержал своего кандидата на пост главы государства — вице-президента Камалу Харрис.
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сша, камала харрис
Политика, США, Камала Харрис
15:20 25.07.2024
 
Харрис объявила о вступлении в президентскую гонку в США

Камала Харрис заявила, что баллотируется на пост президента США

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис выпустила предвыборный ролик, в котором заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
"Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — подписала пост с видео политик.
В воскресенье 21 июля Байден объявил, что не будет продолжать борьбу за переизбрание, но намерен выполнять свои обязанности до конца срока. Он также поддержал своего кандидата на пост главы государства — вице-президента Камалу Харрис.
Барак Обама - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
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14:41
 
ПолитикаСШАКамала Харрис
 
 
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