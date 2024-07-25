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Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров
Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров - 25.07.2024, ПРАЙМ
Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров
Министерство финансов РФ не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров, официальный ответ министерства на запрос вице-спикера... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T05:23+0300
2024-07-25T05:23+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров, официальный ответ министерства на запрос вице-спикера ГД от "Новых людей" Владислава Даванкова есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Даванков направил обращение на имя министра финансов Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность ввести меры социальной поддержки для покупки и установки кондиционеров для семей с детьми. Одной из наиболее эффективных мер, по мнению Даванкова, могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц за приобретение кондиционеров. "В этой связи инициативы по поддержке отдельных категорий граждан путем установления новых налоговых льгот за счет, в частности, сокращения возможностей органов власти субъектов Российской Федерации по самостоятельному решению соответствующих вопросов, по мнению Минфина России, не должны затрагивать НДФЛ", - сказано в письме министерства. В нем также поясняется, что НДФЛ является одним из основных источников формирования доходной части бюджета РФ, за счет средств которого осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан. "Кроме того, сообщаем, что порядок подготовки проектов заключений и официальных отзывов правительства РФ установлен регламентом правительства РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260, и предусматривает комплексный анализ поступивших законодательных инициатив заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, процедуры межведомственного согласования и согласования в аппарате правительства РФ", - отмечает Минфин. Таким образом, позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная, заключается в письме.
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минфин рф, бытовая техника, новые люди
Налоги, Минфин РФ, бытовая техника, Новые люди
05:23 25.07.2024
 
Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров

Минфин не поддержал предложение ввести налоговый вычет на покупку кондиционеров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров, официальный ответ министерства на запрос вице-спикера ГД от "Новых людей" Владислава Даванкова есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Даванков направил обращение на имя министра финансов Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность ввести меры социальной поддержки для покупки и установки кондиционеров для семей с детьми. Одной из наиболее эффективных мер, по мнению Даванкова, могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц за приобретение кондиционеров.
"В этой связи инициативы по поддержке отдельных категорий граждан путем установления новых налоговых льгот за счет, в частности, сокращения возможностей органов власти субъектов Российской Федерации по самостоятельному решению соответствующих вопросов, по мнению Минфина России, не должны затрагивать НДФЛ", - сказано в письме министерства.
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В нем также поясняется, что НДФЛ является одним из основных источников формирования доходной части бюджета РФ, за счет средств которого осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан.
"Кроме того, сообщаем, что порядок подготовки проектов заключений и официальных отзывов правительства РФ установлен регламентом правительства РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260, и предусматривает комплексный анализ поступивших законодательных инициатив заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, процедуры межведомственного согласования и согласования в аппарате правительства РФ", - отмечает Минфин.
Таким образом, позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная, заключается в письме.
 
НалогиМинфин РФбытовая техникаНовые люди
 
 
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