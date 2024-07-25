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Раскрыто, когда у россиян спрос на кредитки выше - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, когда у россиян спрос на кредитки выше
Раскрыто, когда у россиян спрос на кредитки выше - 25.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда у россиян спрос на кредитки выше
Всплеск спроса на кредитные карты у россиян наблюдается в январе, а также весной и в начале летнего сезона, говорится в исследовании финансового маркетплейса... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T05:39+0300
2024-07-25T05:39+0300
банки
кредитные карты
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Всплеск спроса на кредитные карты у россиян наблюдается в январе, а также весной и в начале летнего сезона, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Один из значительных всплесков спроса на кредитки заметен в январе, когда зарплата за предыдущий декабрь и годовые премии уже давно выплачены и, возможно, потрачены, а до следующего поступления средств еще почти месяц", - говорится в материалах исследования. По мнению аналитиков, именно эти факторы побуждали клиентов к поиску дополнительных средств, одним из источников которых традиционно выступают кредитные карты. Это привело к тому, что показатель января по доле оставленных пользователями заявок на кредитки стал одним из наибольших в году. "Следующее значительное усиление интереса к кредитным картам наблюдается весной и в начале лета - вероятно, из-за того, что многие люди рассматривают этот продукт в качестве источника финансирования предстоящих путешествий, оплата которых (например, за туры или авиабилеты) часто происходит за продолжительное время до непосредственного наступления отпуска", - говорится в материалах. Эксперты также отмечают, что пик интереса к дебетовым картам прослеживался в сентябре-ноябре и марте-июне. Увеличение в первом квартале года востребованности дебетовых карт могло быть связано с выплатой годовых бонусов и последующим желанием их получателей разместить эти средства на накопительных счетах и вкладах, поскольку часто по таким продуктам при наличии дебетовой карты банка предлагаются более выгодные условия. А наблюдаемый всплеск в конце октября-ноябре можно объяснить растущей покупательской активностью в преддверии новогодних праздников.
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банки, кредитные карты
Банки, кредитные карты
05:39 25.07.2024
 
Раскрыто, когда у россиян спрос на кредитки выше

"Банки.ру": спрос на кредитные карты у россиян выше в январе и в начале лета

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКарта международной платежной системы UnionPay
Карта международной платежной системы UnionPay - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Всплеск спроса на кредитные карты у россиян наблюдается в январе, а также весной и в начале летнего сезона, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"Один из значительных всплесков спроса на кредитки заметен в январе, когда зарплата за предыдущий декабрь и годовые премии уже давно выплачены и, возможно, потрачены, а до следующего поступления средств еще почти месяц", - говорится в материалах исследования.
По мнению аналитиков, именно эти факторы побуждали клиентов к поиску дополнительных средств, одним из источников которых традиционно выступают кредитные карты. Это привело к тому, что показатель января по доле оставленных пользователями заявок на кредитки стал одним из наибольших в году.
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"Следующее значительное усиление интереса к кредитным картам наблюдается весной и в начале лета - вероятно, из-за того, что многие люди рассматривают этот продукт в качестве источника финансирования предстоящих путешествий, оплата которых (например, за туры или авиабилеты) часто происходит за продолжительное время до непосредственного наступления отпуска", - говорится в материалах.
Эксперты также отмечают, что пик интереса к дебетовым картам прослеживался в сентябре-ноябре и марте-июне. Увеличение в первом квартале года востребованности дебетовых карт могло быть связано с выплатой годовых бонусов и последующим желанием их получателей разместить эти средства на накопительных счетах и вкладах, поскольку часто по таким продуктам при наличии дебетовой карты банка предлагаются более выгодные условия. А наблюдаемый всплеск в конце октября-ноябре можно объяснить растущей покупательской активностью в преддверии новогодних праздников.
 
Банкикредитные карты
 
 
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