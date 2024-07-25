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В Госдуме предложили нанести на купюры ключевые места и героев СВО - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили нанести на купюры ключевые места и героев СВО
В Госдуме предложили нанести на купюры ключевые места и героев СВО - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили нанести на купюры ключевые места и героев СВО
Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением закрепить память | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:08+0300
2024-07-25T13:08+0300
госдума
купюры
сво
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением закрепить память об освобожденных в ходе спецоперации городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах, копия письма есть в распоряжении РИА Новости."Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми", - говорится в письме. Благодаря этому, по ее мнению, российские деньги выполняют важную воспитательную и образовательную функцию, объясняя детям, что в нашей стране является настоящей ценностью."Представляется, что на банкнотах могут быть изображены следующие города, например: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, , 1000 рублей - Донецк, 2000 рублей - Авдеевка, 5000 рублей - Мариуполь", - предложила Лантратова.
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госдума, купюры, сво
Госдума, купюры, СВО
13:08 25.07.2024
 
В Госдуме предложили нанести на купюры ключевые места и героев СВО

Депутат Лантратова предложила ЦБ нанести на купюры ключевые места и героев СВО

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением закрепить память об освобожденных в ходе спецоперации городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах, копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми", - говорится в письме. Благодаря этому, по ее мнению, российские деньги выполняют важную воспитательную и образовательную функцию, объясняя детям, что в нашей стране является настоящей ценностью.
"Представляется, что на банкнотах могут быть изображены следующие города, например: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, , 1000 рублей - Донецк, 2000 рублей - Авдеевка, 5000 рублей - Мариуполь", - предложила Лантратова.
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