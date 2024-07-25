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Правительство утвердило перечень курортов федерального значения

Правительство утвердило перечень курортов федерального значения - 25.07.2024, ПРАЙМ

Правительство утвердило перечень курортов федерального значения

Правительство РФ утвердило перечень лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, а также курортных регионов, соответствующее... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:58+0300

2024-07-25T15:58+0300

2024-07-25T15:58+0300

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туризм

курорт

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, а также курортных регионов, соответствующее распоряжение подписано и вступит в силу с 1 сентября, следует из документа. Распоряжение необходимо для реализации принятого летом прошлого года закона, предусматривающего создание с 1 сентября 2024 года государственного реестра курортного фонда РФ. Вести реестр будет уполномоченный правительством федеральный орган в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно документу, в утвержденный правительством перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в список включены курорты федерального значения. Среди них - Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда и курорты южного берега Крыма - Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Также в список вошел Курортный регион Кавказские Минеральные Воды. Как указано в материалах, перечень необходим для того, чтобы разграничить подведомственность курортов. Так, федеральные курорты будут курироваться Министерством здравоохранения. Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные минздравы. При этом, утвержденный перечень - открытый документ, в который возможно внесение новых курортов после дополнительных исследований, проведенных федеральным Минздравом. Санаторно-курортные организации смогут использовать в своей профильной деятельности лишь природные лечебные ресурсы, сведения о которых внесены в реестр курортного фонда. А геологическое изучение, разведка и добыча таких ресурсов должны осуществляться с учетом необходимости защиты месторождений от преждевременного истощения и загрязнения, а также от утраты лечебных свойств.

https://1prime.ru/20240625/turizm-849486731.html

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туризм, курорт