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Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН - 25.07.2024, ПРАЙМ

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, где будет участвовать в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T05:32+0300

2024-07-25T05:32+0300

2024-07-25T05:32+0300

сергей лавров

асеан

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ВЬЕНТЬЯН, 25 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, где будет участвовать в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Планируется, что "на полях" этих мероприятий Лавров проведет двусторонние встречи. Одновременно с министром поездку по странам АТР совершает государственный секретарь США Энтони Блинкен, который с 24 июля по 3 августа посещает Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию. В госдепе ранее заявили, что не ожидают никаких контактов Блинкена с Лавровым в Лаосе. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявлял, что сейчас в Москве считают контакты глав внешнеполитических ведомств неактуальными. По его словам, у России "нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить". Рябков подчеркнул, что все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам, а что касается подхода со стороны США, то "он нам тоже понятен". В АСЕАН состоят десять государств Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН. Восточноазиатский саммит - форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

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сергей лавров, асеан