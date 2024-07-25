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Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН
Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН - 25.07.2024, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, где будет участвовать в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T05:32+0300
2024-07-25T05:32+0300
сергей лавров
асеан
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ВЬЕНТЬЯН, 25 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, где будет участвовать в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Планируется, что "на полях" этих мероприятий Лавров проведет двусторонние встречи. Одновременно с министром поездку по странам АТР совершает государственный секретарь США Энтони Блинкен, который с 24 июля по 3 августа посещает Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию. В госдепе ранее заявили, что не ожидают никаких контактов Блинкена с Лавровым в Лаосе. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявлял, что сейчас в Москве считают контакты глав внешнеполитических ведомств неактуальными. По его словам, у России "нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить". Рябков подчеркнул, что все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам, а что касается подхода со стороны США, то "он нам тоже понятен". В АСЕАН состоят десять государств Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН. Восточноазиатский саммит - форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
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сергей лавров, асеан
Сергей Лавров, АСЕАН
05:32 25.07.2024
 
Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН

Лавров прибыл в Лаос, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
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ВЬЕНТЬЯН, 25 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, где будет участвовать в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Планируется, что "на полях" этих мероприятий Лавров проведет двусторонние встречи. Одновременно с министром поездку по странам АТР совершает государственный секретарь США Энтони Блинкен, который с 24 июля по 3 августа посещает Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию.
В госдепе ранее заявили, что не ожидают никаких контактов Блинкена с Лавровым в Лаосе.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявлял, что сейчас в Москве считают контакты глав внешнеполитических ведомств неактуальными. По его словам, у России "нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить". Рябков подчеркнул, что все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам, а что касается подхода со стороны США, то "он нам тоже понятен".
В АСЕАН состоят десять государств Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.
Восточноазиатский саммит - форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
 
Сергей ЛавровАСЕАН
 
 
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