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Маск дерзко высказался о Демократической партии США

Маск дерзко высказался о Демократической партии США - 25.07.2024, ПРАЙМ

Маск дерзко высказался о Демократической партии США

Демократическая партия Соединенных Штатов превратилась в настоящий центр антиамериканизма. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился американский... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:54+0300

2024-07-25T11:54+0300

2024-07-25T11:54+0300

сша

илон маск

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Демократическая партия Соединенных Штатов превратилась в настоящий центр антиамериканизма. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился американский бизнесмен Илон Маск."Демократическая партия – это дом антиамериканизма", — отметил предприниматель.Кроме того, Маск также назвал Демократов открытыми антисемитами после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США.Ранее Маск упрекнул американские СМИ за непоследовательность в отношении Джо Байдена и Камалы Харрис. Он отмечал, что СМИ только недавно говорили о "ясном уме" Байдена, но после его выхода из президентской гонки они начали доказывать, что Харрис - лучший кандидат.

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сша, илон маск