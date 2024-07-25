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Маск дерзко высказался о Демократической партии США
Маск дерзко высказался о Демократической партии США - 25.07.2024, ПРАЙМ
Маск дерзко высказался о Демократической партии США
Демократическая партия Соединенных Штатов превратилась в настоящий центр антиамериканизма. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился американский... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:54+0300
2024-07-25T11:54+0300
2024-07-25T11:54+0300
сша
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Демократическая партия Соединенных Штатов превратилась в настоящий центр антиамериканизма. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился американский бизнесмен Илон Маск."Демократическая партия – это дом антиамериканизма", — отметил предприниматель.Кроме того, Маск также назвал Демократов открытыми антисемитами после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США.Ранее Маск упрекнул американские СМИ за непоследовательность в отношении Джо Байдена и Камалы Харрис. Он отмечал, что СМИ только недавно говорили о "ясном уме" Байдена, но после его выхода из президентской гонки они начали доказывать, что Харрис - лучший кандидат.
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сша, илон маск
Маск дерзко высказался о Демократической партии США
Маск: Демократическая партия — это дом антиамериканизма
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Демократическая партия Соединенных Штатов превратилась в настоящий центр антиамериканизма. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился американский бизнесмен Илон Маск.
"Демократическая партия – это дом антиамериканизма", — отметил предприниматель.
Кроме того, Маск также назвал Демократов открытыми антисемитами после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США.
Ранее Маск упрекнул американские СМИ за непоследовательность в отношении Джо Байдена и Камалы Харрис. Он отмечал, что СМИ только недавно говорили о "ясном уме" Байдена, но после его выхода из президентской гонки они начали доказывать, что Харрис - лучший кандидат.
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