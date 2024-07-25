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"Возможно, у нас есть несколько лет". Маск о рейде России и КНР у Аляски

"Возможно, у нас есть несколько лет". Маск о рейде России и КНР у Аляски - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Возможно, у нас есть несколько лет". Маск о рейде России и КНР у Аляски

Бизнесмен и владелец социальной сети X Илон Маск прокомментировал заявление военных США об обнаружении российских и китайских самолетов в нейтральной зоне... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:03+0300

2024-07-25T12:03+0300

2024-07-25T12:03+0300

илон маск

россия

китай

аляска

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен и владелец социальной сети X Илон Маск прокомментировал заявление военных США об обнаружении российских и китайских самолетов в нейтральной зоне недалеко от Аляски. Некоторые пользователи убеждены, что это может быть сигналом о потенциальном конфликте Москвы и Пекина с США.Ранее североамериканское командование ПВО (NORAD) передало, что в среду, 24 июля, отследило полет двух российских и двух китайских военных самолетов в нейтральной зоне у Аляски. Министерство обороны России сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95 совместно с китайскими бомбардировщиками пролетели над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана с целью осмотра нейтральной территории на наличие угроз для государств. При выполнении полета команды не нарушили воздушное пространство США, реализуя поставленные цели в рамках положения международного права. После завершения осмотра все самолеты вернулись на аэродромы базирования, подчеркнули в министерстве. Пользователи сети X предположили, что данная ситуация может иметь негативные последствия для отношений государств. "Возможно, у нас есть несколько лет", - написал Маск в X, ответив на одну из таких догадок.В обсуждении вероятных сценариев дальнейшего развития событий пользователи затронули тему предстоящих президентских выборов в США. Одни полагают, что налаживанию отношений между государствами поспособствует победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, другие предлагают самому Маску баллотироваться в президенты.В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты действуют исключительно в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. На Западе все чаще звучат предположения о возможном вооруженном столкновении НАТО и России. Несмотря на это, Москва неоднократно заявляла, что не намерена вступать в конфронтацию с альянсом, однако продолжит пресекать все потенциально опасные для российских интересов действия. Одной из таких угроз Кремль видит расширение блока на Восток.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер рассказал, что западные политики продолжают настаивать на исходящей от России угрозе нападения с целью отвлечения от внутренних проблем европейских государств. Однако, подчеркнул Владимир Путин, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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китай

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илон маск, россия, китай, аляска