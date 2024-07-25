https://1prime.ru/20240725/milonov-850432618.html

Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк"

Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк" - 25.07.2024, ПРАЙМ

Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк"

Депутат Виталий Милонов выступил за исключение импортного алкоголя из буфета Государственной Думы. Его слова приводит РБК. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:05+0300

2024-07-25T16:05+0300

2024-07-25T16:07+0300

россия

виталий милонов

госдума

алкоголь

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депутат Виталий Милонов выступил за исключение импортного алкоголя из буфета Государственной Думы. Его слова приводит РБК."Импортный алкоголь весь надо исключить. Вообще все надо убирать. И то, что сейчас продается, это импортный шмурдяк", — заметил парламентарий.По его словам, алкоголь является злом и ядом, и если человек не может сдерживать свою страсть к нему, то, по крайней мере, не должен предавать свою Родину, выбирая импортные напитки.Милонов также призвал провериться в том случае, если человек испытывает желание пить французский алкоголь, так как это может указывать, что с человеком что-то не так.

https://1prime.ru/20240723/vinodelie-850361346.html

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россия, виталий милонов, госдума, алкоголь