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Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк" - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк"
Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк" - 25.07.2024, ПРАЙМ
Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк"
Депутат Виталий Милонов выступил за исключение импортного алкоголя из буфета Государственной Думы. Его слова приводит РБК. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:05+0300
2024-07-25T16:07+0300
россия
виталий милонов
госдума
алкоголь
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депутат Виталий Милонов выступил за исключение импортного алкоголя из буфета Государственной Думы. Его слова приводит РБК."Импортный алкоголь весь надо исключить. Вообще все надо убирать. И то, что сейчас продается, это импортный шмурдяк", — заметил парламентарий.По его словам, алкоголь является злом и ядом, и если человек не может сдерживать свою страсть к нему, то, по крайней мере, не должен предавать свою Родину, выбирая импортные напитки.Милонов также призвал провериться в том случае, если человек испытывает желание пить французский алкоголь, так как это может указывать, что с человеком что-то не так.
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россия, виталий милонов, госдума, алкоголь
РОССИЯ, Виталий Милонов, Госдума, алкоголь
16:05 25.07.2024 (обновлено: 16:07 25.07.2024)
 
Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь "импортный шмурдяк"

Виталий Милонов призвал убрать зарубежный алкоголь из буфета Госдумы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депутат Виталий Милонов выступил за исключение импортного алкоголя из буфета Государственной Думы. Его слова приводит РБК.
"Импортный алкоголь весь надо исключить. Вообще все надо убирать. И то, что сейчас продается, это импортный шмурдяк", — заметил парламентарий.
По его словам, алкоголь является злом и ядом, и если человек не может сдерживать свою страсть к нему, то, по крайней мере, не должен предавать свою Родину, выбирая импортные напитки.
Милонов также призвал провериться в том случае, если человек испытывает желание пить французский алкоголь, так как это может указывать, что с человеком что-то не так.
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РОССИЯВиталий МилоновГосдумаалкоголь
 
 
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