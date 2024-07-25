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Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море

Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море - 25.07.2024, ПРАЙМ

Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море

Самопроизвольно дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые украинскими военными, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, предупредил... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:22+0300

2024-07-25T17:22+0300

2024-07-25T17:22+0300

украина

черное море

мины

всу

николай патрушев

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Самопроизвольно дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые украинскими военными, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, предупредил помощник президента России Николай Патрушев."Непредсказуемую опасность судоходству несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил в интервью "Российской газете".Николай Патрушев, перешедший в мае из Совбеза в администрацию президента, занимается на этой должности вопросами кораблестроения. Он закончил Ленинградский кораблестроительный институт. Однако ежедневные обязанности помощника президента "гораздо шире по охвату, чем перечень курируемых вопросов", отмечали в Кремле.

https://1prime.ru/20240725/patrushev-850435409.html

украина

черное море

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украина, черное море, мины, всу, николай патрушев