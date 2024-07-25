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Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море
Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море - 25.07.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море
Самопроизвольно дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые украинскими военными, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, предупредил... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:22+0300
2024-07-25T17:22+0300
2024-07-25T17:22+0300
украина
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Самопроизвольно дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые украинскими военными, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, предупредил помощник президента России Николай Патрушев."Непредсказуемую опасность судоходству несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил в интервью "Российской газете".Николай Патрушев, перешедший в мае из Совбеза в администрацию президента, занимается на этой должности вопросами кораблестроения. Он закончил Ленинградский кораблестроительный институт. Однако ежедневные обязанности помощника президента "гораздо шире по охвату, чем перечень курируемых вопросов", отмечали в Кремле.
https://1prime.ru/20240725/patrushev-850435409.html
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украина, черное море, мины, всу, николай патрушев
УКРАИНА, Черное море, мины, ВСУ, Николай Патрушев
Патрушев рассказал об угрозе дрейфующих украинских мин в Черном море
Патрушев: дрейфующие украинские мины угрожают гражданским судам в Черном море
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Самопроизвольно дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые украинскими военными, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, предупредил помощник президента России Николай Патрушев.
"Непредсказуемую опасность судоходству несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил в интервью "Российской газете".
Николай Патрушев, перешедший в мае из Совбеза в администрацию президента, занимается на этой должности вопросами кораблестроения. Он закончил Ленинградский кораблестроительный институт. Однако ежедневные обязанности помощника президента "гораздо шире по охвату, чем перечень курируемых вопросов", отмечали в Кремле.
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