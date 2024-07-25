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Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие
Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие - 25.07.2024, ПРАЙМ
Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие
Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 2,494... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:07+0300
2024-07-25T10:17+0300
ммк
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 2,494 рубля на акцию, внеочередное общее собрание акционеров назначено на 27 сентября, следует из сообщения компании."Совет директоров ПАО "ММК" рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за 6 месяцев 2024 года в размере 2,494 рубля (с учетом налога) на акцию. Внеочередному общему собранию акционеров ("ВОСА") рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, - 17 октября 2024 года на конец операционного дня. Вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться на ВОСА 27 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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ммк, дивиденды, акции
ММК, дивиденды, Акции
10:07 25.07.2024 (обновлено: 10:17 25.07.2024)
 
Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие

Совдир ММК рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в 2,494 руб на акцию

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНовая линия непрерывного горячего цинкования на Магнитогорском металлургическом комбинате
Новая линия непрерывного горячего цинкования на Магнитогорском металлургическом комбинате - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 2,494 рубля на акцию, внеочередное общее собрание акционеров назначено на 27 сентября, следует из сообщения компании.
"Совет директоров ПАО "ММК" рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за 6 месяцев 2024 года в размере 2,494 рубля (с учетом налога) на акцию. Внеочередному общему собранию акционеров ("ВОСА") рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, - 17 октября 2024 года на конец операционного дня. Вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться на ВОСА 27 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
 
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