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Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие

Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие - 25.07.2024, ПРАЙМ

Совдир ММК рекомендовал выплатит дивиденды за первое полугодие

Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 2,494... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:07+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 2,494 рубля на акцию, внеочередное общее собрание акционеров назначено на 27 сентября, следует из сообщения компании."Совет директоров ПАО "ММК" рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за 6 месяцев 2024 года в размере 2,494 рубля (с учетом налога) на акцию. Внеочередному общему собранию акционеров ("ВОСА") рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, - 17 октября 2024 года на конец операционного дня. Вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться на ВОСА 27 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

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ммк, дивиденды, акции