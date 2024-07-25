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От лица омского губернатора людям звонят мошенники

От лица омского губернатора людям звонят мошенники - 25.07.2024, ПРАЙМ

От лица омского губернатора людям звонят мошенники

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что его знакомые стали жертвами мошенников, которые звонят по видеосвязи от его лица. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:21+0300

2024-07-25T15:21+0300

2024-07-25T15:22+0300

россия

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ОМСК, 25 июл - ПРАЙМ. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что его знакомые стали жертвами мошенников, которые звонят по видеосвязи от его лица. Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что в последнее время участились случаи, когда от его имени звонят мошенники. О подозрительных звонках от непонятных людей, представляющихся именем губернатора, ему сообщили знакомые. Хоценко подчеркнул: "Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы".Омский губернатор настоятельно порекомендовал при получении подобного звонка сразу же обращаться в полицию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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