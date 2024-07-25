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От лица омского губернатора людям звонят мошенники - 25.07.2024, ПРАЙМ
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От лица омского губернатора людям звонят мошенники
От лица омского губернатора людям звонят мошенники - 25.07.2024, ПРАЙМ
От лица омского губернатора людям звонят мошенники
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что его знакомые стали жертвами мошенников, которые звонят по видеосвязи от его лица. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:21+0300
2024-07-25T15:22+0300
россия
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ОМСК, 25 июл - ПРАЙМ. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что его знакомые стали жертвами мошенников, которые звонят по видеосвязи от его лица. Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что в последнее время участились случаи, когда от его имени звонят мошенники. О подозрительных звонках от непонятных людей, представляющихся именем губернатора, ему сообщили знакомые. Хоценко подчеркнул: "Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы".Омский губернатор настоятельно порекомендовал при получении подобного звонка сразу же обращаться в полицию.
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россия
РОССИЯ
15:21 25.07.2024 (обновлено: 15:22 25.07.2024)
 
От лица омского губернатора людям звонят мошенники

Омский губернатор предупредил, что от его лица людям звонят мошенники

Берегитесь: мошенники не снижают е-обороты
Берегитесь: мошенники не снижают е-обороты
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ОМСК, 25 июл - ПРАЙМ. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что его знакомые стали жертвами мошенников, которые звонят по видеосвязи от его лица.
Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что в последнее время участились случаи, когда от его имени звонят мошенники. О подозрительных звонках от непонятных людей, представляющихся именем губернатора, ему сообщили знакомые.
Хоценко подчеркнул: "Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы".
Омский губернатор настоятельно порекомендовал при получении подобного звонка сразу же обращаться в полицию.
 
РОССИЯ
 
 
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