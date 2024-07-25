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На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию - 25.07.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
НАТО хотела расширить сферу влияния, это привело к разрушению архитектуры безопасности между Россией и Европой. Такое мнение выразил в соцсети Х норвежский... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:35+0300
2024-07-25T10:35+0300
2024-07-25T10:35+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. НАТО хотела расширить сферу влияния, это привело к разрушению архитектуры безопасности между Россией и Европой. Такое мнение выразил в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен."На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", - отметил эксперт.По его словам, подобные амбиции Североатлантического альянса разозлили Москву.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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нато, россия, запад
Политика, НАТО, РОССИЯ, ЗАПАД
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения России и Запада
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
НАТО хотела расширить сферу влияния, это привело к разрушению архитектуры безопасности между Россией и Европой. Такое мнение выразил в соцсети Х
норвежский политолог Гленн Дизен.
"На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", - отметил эксперт.
По его словам, подобные амбиции Североатлантического альянса разозлили Москву.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
В Турции отметили намерение Анкары отречься от НАТО