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"Сеятель войны". В Минобороны Китая высказались о НАТО
"Сеятель войны". В Минобороны Китая высказались о НАТО - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Сеятель войны". В Минобороны Китая высказались о НАТО
НАТО является "сеятелем войны" и несет бедствия в регионы и народы от Украины до Афганистана. Такое мнение выразил официальный представитель Минобороны Китая... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:43+0300
2024-07-25T12:43+0300
2024-07-25T13:59+0300
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ПЕКИН, 25 июл - ПРАЙМ. НАТО является "сеятелем войны" и несет бедствия в регионы и народы от Украины до Афганистана. Такое мнение выразил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган."НАТО является "сеятелем войны", принося пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии", — отметил представитель оборонного ведомства в рамках брифинга.Сяоган резюмировал, что НАТО вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и направляет свои усилия против Китая, что ведет к созданию искусственного раскола.Ко всему прочему, история показывает, что создание конфронтации никогда не приносит блага, а милитаристская экспансия ведет к самоуничтожению, заключил он.
https://1prime.ru/20240711/nato-850004265.html
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китай, нато
"Сеятель войны". В Минобороны Китая высказались о НАТО
МО КНР: НАТО является сеятелем войны и несет бедствия от Украины до Афганистана
ПЕКИН, 25 июл - ПРАЙМ. НАТО является "сеятелем войны" и несет бедствия в регионы и народы от Украины до Афганистана. Такое мнение выразил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.
"НАТО является "сеятелем войны", принося пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии", — отметил представитель оборонного ведомства в рамках брифинга.
Сяоган резюмировал, что НАТО вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и направляет свои усилия против Китая, что ведет к созданию искусственного раскола.
Ко всему прочему, история показывает, что создание конфронтации никогда не приносит блага, а милитаристская экспансия ведет к самоуничтожению, заключил он.
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