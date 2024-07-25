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В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке
В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:54+0300
2024-07-25T12:55+0300
политика
дмитрий песков
нато
ближний восток
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса.Ранее Нетаньяху, выступая перед американскими конгрессменами, выразил мнение, что на Ближнем Востоке необходим некий союз, направленный против "угрозы" со стороны Ирана."Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам. Он выразил сомнение в том, нужны ли регионы конфронтационные союзы.
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дмитрий песков, нато, ближний восток, биньямин нетаньяху
Политика, Дмитрий Песков, НАТО, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Биньямин Нетаньяху
12:54 25.07.2024 (обновлено: 12:55 25.07.2024)
 
В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке

Песков об аналоге НАТО: нужны ли конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке?

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМечеть Аль-Акса в Иерусалиме
Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса.
Ранее Нетаньяху, выступая перед американскими конгрессменами, выразил мнение, что на Ближнем Востоке необходим некий союз, направленный против "угрозы" со стороны Ирана.
"Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам. Он выразил сомнение в том, нужны ли регионы конфронтационные союзы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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