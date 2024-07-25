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В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке

В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили идею аналога НАТО на Ближнем Востоке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:54+0300

2024-07-25T12:54+0300

2024-07-25T12:55+0300

политика

дмитрий песков

нато

ближний восток

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса.Ранее Нетаньяху, выступая перед американскими конгрессменами, выразил мнение, что на Ближнем Востоке необходим некий союз, направленный против "угрозы" со стороны Ирана."Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам. Он выразил сомнение в том, нужны ли регионы конфронтационные союзы.

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ближний восток

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дмитрий песков, нато, ближний восток, биньямин нетаньяху