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Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости
Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости - 25.07.2024, ПРАЙМ
Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости
Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:39+0300
2024-07-25T14:39+0300
2024-07-25T14:54+0300
недвижимость
россия
инвестиции
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO.По данным издания, большинство опрошенных (77%) считают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы. Кроме того, 67% респондентов уверены, что спрос на недвижимость снизится, что увеличит предложение квартир в новостройках.По мнению 43% респондентов, такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей. Однако, 25% тех, кто все же планирует приобрести жилье в новостройке, не намерены отказываться от своих планов, надеясь на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные предложения от застройщиков.Государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под восемь процентов завершилась 1 июля 2024 года.
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россия, инвестиции
Недвижимость, РОССИЯ, инвестиции
Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости
РБК: 46 процентов россиян считают инвестиции в недвижимость убыточными
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает
издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO.
По данным издания, большинство опрошенных (77%) считают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы. Кроме того, 67% респондентов уверены, что спрос на недвижимость снизится, что увеличит предложение квартир в новостройках.
По мнению 43% респондентов, такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей. Однако, 25% тех, кто все же планирует приобрести жилье в новостройке, не намерены отказываться от своих планов, надеясь на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные предложения от застройщиков.
Государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под восемь процентов завершилась 1 июля 2024 года.
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