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Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости

Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости - 25.07.2024, ПРАЙМ

Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости

Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:39+0300

2024-07-25T14:39+0300

2024-07-25T14:54+0300

недвижимость

россия

инвестиции

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO.По данным издания, большинство опрошенных (77%) считают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы. Кроме того, 67% респондентов уверены, что спрос на недвижимость снизится, что увеличит предложение квартир в новостройках.По мнению 43% респондентов, такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей. Однако, 25% тех, кто все же планирует приобрести жилье в новостройке, не намерены отказываться от своих планов, надеясь на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные предложения от застройщиков.Государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под восемь процентов завершилась 1 июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240718/gretsiya-850225157.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции