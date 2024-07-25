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Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости
Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости - 25.07.2024, ПРАЙМ
Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости
Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:39+0300
2024-07-25T14:54+0300
недвижимость
россия
инвестиции
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO.По данным издания, большинство опрошенных (77%) считают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы. Кроме того, 67% респондентов уверены, что спрос на недвижимость снизится, что увеличит предложение квартир в новостройках.По мнению 43% респондентов, такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей. Однако, 25% тех, кто все же планирует приобрести жилье в новостройке, не намерены отказываться от своих планов, надеясь на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные предложения от застройщиков.Государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под восемь процентов завершилась 1 июля 2024 года.
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россия, инвестиции
Недвижимость, РОССИЯ, инвестиции
14:39 25.07.2024 (обновлено: 14:54 25.07.2024)
 
Смысла больше нет. СМИ выяснили отношение россиян к недвижимости

РБК: 46 процентов россиян считают инвестиции в недвижимость убыточными

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) считают вложения в недвижимость невыгодными, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитиков ORO.
По данным издания, большинство опрошенных (77%) считают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы. Кроме того, 67% респондентов уверены, что спрос на недвижимость снизится, что увеличит предложение квартир в новостройках.
По мнению 43% респондентов, такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей. Однако, 25% тех, кто все же планирует приобрести жилье в новостройке, не намерены отказываться от своих планов, надеясь на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные предложения от застройщиков.
Государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под восемь процентов завершилась 1 июля 2024 года.
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НедвижимостьРОССИЯинвестиции
 
 
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