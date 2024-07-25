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ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
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ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти
ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти
Европейская комиссия продолжит изучать факты о прекращении Киевом транзита российской нефти, заявил представитель ЕК Олоф Гилл. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:58+0300
2024-07-25T13:59+0300
энергетика
ек
украина
транзит российской нефти
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – ПРАЙМ. Европейская комиссия продолжит изучать факты о прекращении Киевом транзита российской нефти, заявил представитель ЕК Олоф Гилл. Ранее сообщалось, что Украина приостановила транзит нефти из России в Европу через свою территорию, что вызвало возмущение со стороны Будапешта и Братиславы. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Словакия и Венгрия уже обращались к ЕК с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода."В понедельник замглавы Еврокомиссии (Валдис – ред.) Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации", - сказал Гилл.Он добавил, что ЕК изучает факты.
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ек, украина, транзит российской нефти
Энергетика, ЕК, УКРАИНА, транзит российской нефти
13:58 25.07.2024 (обновлено: 13:59 25.07.2024)
 
ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти

ЕК изучит факты о прекращении Киевом прокачки нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – ПРАЙМ. Европейская комиссия продолжит изучать факты о прекращении Киевом транзита российской нефти, заявил представитель ЕК Олоф Гилл.
Ранее сообщалось, что Украина приостановила транзит нефти из России в Европу через свою территорию, что вызвало возмущение со стороны Будапешта и Братиславы. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Словакия и Венгрия уже обращались к ЕК с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода.
"В понедельник замглавы Еврокомиссии (Валдис – ред.) Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации", - сказал Гилл.
Он добавил, что ЕК изучает факты.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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Вчера, 11:57
 
ЭнергетикаЕКУКРАИНАтранзит российской нефти
 
 
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