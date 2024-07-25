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ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти

ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ

ЕК изучит факты прекращения Киевом транзита российской нефти

Европейская комиссия продолжит изучать факты о прекращении Киевом транзита российской нефти, заявил представитель ЕК Олоф Гилл. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:58+0300

2024-07-25T13:58+0300

2024-07-25T13:59+0300

энергетика

ек

украина

транзит российской нефти

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – ПРАЙМ. Европейская комиссия продолжит изучать факты о прекращении Киевом транзита российской нефти, заявил представитель ЕК Олоф Гилл. Ранее сообщалось, что Украина приостановила транзит нефти из России в Европу через свою территорию, что вызвало возмущение со стороны Будапешта и Братиславы. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Словакия и Венгрия уже обращались к ЕК с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода."В понедельник замглавы Еврокомиссии (Валдис – ред.) Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации", - сказал Гилл.Он добавил, что ЕК изучает факты.

https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850390386.html

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ек, украина, транзит российской нефти