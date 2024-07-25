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Китай продал России обувь на рекордную сумму

Китай продал России обувь на рекордную сумму - 25.07.2024, ПРАЙМ

Китай продал России обувь на рекордную сумму

Китай в июне продал России обуви на 287,2 миллиона долларов, что стало рекордным значением во взаимной торговле с начала года, подсчитало РИА Новости по данным... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T05:51+0300

2024-07-25T05:51+0300

2024-07-25T05:51+0300

экономика

китай

россия

обувь

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Китай в июне продал России обуви на 287,2 миллиона долларов, что стало рекордным значением во взаимной торговле с начала года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. За месяц поставки выросли сразу на 47%, а вот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они просели на 21%. Больше всего Китай поставляет в Россию резиновую и пластмассовую обувь (46% экспорта), а также обувь из натуральной кожи (31%). Всего в июне из Китая за рубеж отправилось обуви почти на 4,3 миллиарда долларов - Россия оказалась в списке крупнейших покупателей сразу на втором месте с долей в 6,7% от общего китайского экспорта такого товара в денежном выражении. Обогнать нашу страну, причем существенно, смогли только Штаты - на них в начале лета пришлось 21,4% всех отгрузок. Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по данному направлению вошли Германия (3,3%), Великобритания (3%) и Япония (2,9%).

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китай, россия, обувь