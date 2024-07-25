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Играют с огнем. Патрушев напомнил Западу провал Гитлера в России

Играют с огнем. Патрушев напомнил Западу провал Гитлера в России - 25.07.2024, ПРАЙМ

Играют с огнем. Патрушев напомнил Западу провал Гитлера в России

Запад, снабжая Киев деньгами и военной техникой, играет с огнем, игнорируя историю неудач и поражений всех попыток агрессии против России. Такое мнение высказал | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:12+0300

2024-07-25T17:12+0300

2024-07-25T17:12+0300

николай патрушев

киев

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Запад, снабжая Киев деньгами и военной техникой, играет с огнем, игнорируя историю неудач и поражений всех попыток агрессии против России. Такое мнение высказал помощник президента РФ Николай Патрушев."Фактически пытаются сделать то, что не удалось гитлеровскому фашизму, взращенному в 30-е годы на средства крупных англосаксонских корпораций, которые, кстати, существуют и в настоящее время", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Николай Патрушев, перешедший в мае из Совбеза в администрацию президента, занимается на этой должности вопросами кораблестроения. Однако ежедневные обязанности помощника президента "гораздо шире по охвату, чем перечень курируемых вопросов", отмечали в Кремле.

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киев

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николай патрушев, киев, россия