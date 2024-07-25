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Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - 25.07.2024, ПРАЙМ
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Западные инструкторы и наемники на Украине являются законными целями для России, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:45+0300
2024-07-25T18:08+0300
василий небензя
оон
иностранные наемники
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Западные инструкторы и наемники на Украине являются законными целями для России, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя.Постоянный представитель России заявил, что, учитывая нежелание украинцев воевать и погибать ради западных геополитических интересов, США и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт. Они направляют в страну не только наемников, но и инструкторов.Кроме того, Небензя подчеркнул, что странам Запада становится всё сложнее игнорировать повсеместную коррупцию при поставках западного вооружения на Украину. Москва всегда была готова к переговорам, однако Киев законодательно ввел запрет на их проведение.
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василий небензя, оон, иностранные наемники
Василий Небензя, ООН, иностранные наемники
17:45 25.07.2024 (обновлено: 18:08 25.07.2024)
 
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России

Небензя: западные инструкторы и наемники на Украине являются законными целями для России

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Брайан Смит
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Западные инструкторы и наемники на Украине являются законными целями для России, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Постоянный представитель России заявил, что, учитывая нежелание украинцев воевать и погибать ради западных геополитических интересов, США и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт. Они направляют в страну не только наемников, но и инструкторов.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что странам Запада становится всё сложнее игнорировать повсеместную коррупцию при поставках западного вооружения на Украину. Москва всегда была готова к переговорам, однако Киев законодательно ввел запрет на их проведение.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Суверенитет Поток 1 - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
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17:16
 
Василий НебензяООНиностранные наемники
 
 
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