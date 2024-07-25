https://1prime.ru/20240725/oon-850437362.html

Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России

Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - 25.07.2024, ПРАЙМ

Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России

Западные инструкторы и наемники на Украине являются законными целями для России, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:45+0300

2024-07-25T17:45+0300

2024-07-25T18:08+0300

василий небензя

оон

иностранные наемники

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Западные инструкторы и наемники на Украине являются законными целями для России, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя.Постоянный представитель России заявил, что, учитывая нежелание украинцев воевать и погибать ради западных геополитических интересов, США и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт. Они направляют в страну не только наемников, но и инструкторов.Кроме того, Небензя подчеркнул, что странам Запада становится всё сложнее игнорировать повсеместную коррупцию при поставках западного вооружения на Украину. Москва всегда была готова к переговорам, однако Киев законодательно ввел запрет на их проведение.

https://1prime.ru/20240725/patrushev-850435409.html

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василий небензя, оон, иностранные наемники