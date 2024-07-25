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В РСА подсчитали число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО
В РСА подсчитали число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО - 25.07.2024, ПРАЙМ
В РСА подсчитали число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО
Более 40% российских водителей имели во втором квартале текущего года максимальную скидку по ОСАГО в размере 54% за безаварийную езду, говорится в сообщении... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:25+0300
2024-07-25T10:25+0300
2024-07-25T10:25+0300
россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Более 40% российских водителей имели во втором квартале текущего года максимальную скидку по ОСАГО в размере 54% за безаварийную езду, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Во втором квартале 2024 года 41,3% автовладельцев имели максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. В первом квартале этого года доля таких водителей составляла 35,6%, а за аналогичный период прошлого года - во втором квартале 2023 года - 35,2%. В целом скидки в размере от 9% до 54% во втором квартале 2024 года получили 93,2% автовладельцев", - приводятся слова президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. Еще у 3% автолюбителей коэффициент "бонус-малус" (КБМ) был равен единице, добавил он. Надбавки за аварийную езду по ОСАГО во втором квартале этого года получили 0,43% всех автовладельцев, как и в аналогичном периоде годом ранее. Кроме того, в начальном классе системы "бонус-малус" во втором квартале 2024 года находятся 3,4% всех водителей, говорится в сообщении РСА. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2024 года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам второго квартала 2023 года, также указывает Уфимцев. "Уже третий год в России действует обновленная система расчета коэффициента "бонус-малус", которая позволяет страховым компаниям более точно определять тариф ОСАГО для водителей с учетом их стиля вождения и аварийности. Благодаря этому количество аварийных водителей уменьшается и держится на уровне менее 0,5%. А количество водителей, получающих скидку на ОСАГО, растет, что подтверждает эффективность системы - все больше водителей стараются ездить аккуратно", - сказал он.
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россия, осаго
В РСА подсчитали число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО
РСА: более 40% автовладельцев во II квартале имели максимальную скидку по ОСАГО
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Более 40% российских водителей имели во втором квартале текущего года максимальную скидку по ОСАГО в размере 54% за безаварийную езду, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Во втором квартале 2024 года 41,3% автовладельцев имели максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. В первом квартале этого года доля таких водителей составляла 35,6%, а за аналогичный период прошлого года - во втором квартале 2023 года - 35,2%. В целом скидки в размере от 9% до 54% во втором квартале 2024 года получили 93,2% автовладельцев", - приводятся слова президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.
Еще у 3% автолюбителей коэффициент "бонус-малус" (КБМ) был равен единице, добавил он.
Надбавки за аварийную езду по ОСАГО во втором квартале этого года получили 0,43% всех автовладельцев, как и в аналогичном периоде годом ранее. Кроме того, в начальном классе системы "бонус-малус" во втором квартале 2024 года находятся 3,4% всех водителей, говорится в сообщении РСА.
Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2024 года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам второго квартала 2023 года, также указывает Уфимцев.
"Уже третий год в России действует обновленная система расчета коэффициента "бонус-малус", которая позволяет страховым компаниям более точно определять тариф ОСАГО для водителей с учетом их стиля вождения и аварийности. Благодаря этому количество аварийных водителей уменьшается и держится на уровне менее 0,5%. А количество водителей, получающих скидку на ОСАГО, растет, что подтверждает эффективность системы - все больше водителей стараются ездить аккуратно", - сказал он.