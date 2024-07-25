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Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники

Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники - 25.07.2024, ПРАЙМ

Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники

В следующие новогодние праздники россияне смогут отдохнуть на протяжении 11 дней, сообщает Минтруд России. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:34+0300

2024-07-25T11:34+0300

2024-07-25T11:40+0300

новый год

минтруд

праздники

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В следующие новогодние праздники россияне смогут отдохнуть на протяжении 11 дней, сообщает Минтруд России. В ведомстве напомнили, что каждый год правительство утверждает перенос выходных дней, которые совпадают с праздничными. Эти переносы позволяют оптимально использовать эти дни и некоторые праздники продлевать.Например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням, пояснили в министерстве.По данным пресс-службы ведомства, выходные будут с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года. Следующие новогодние праздники, 2025-2026 годов, продлятся с 31 декабря по 8 января."Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", - приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова.

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новый год, минтруд, праздники