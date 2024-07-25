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Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники
Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники - 25.07.2024, ПРАЙМ
Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники
В следующие новогодние праздники россияне смогут отдохнуть на протяжении 11 дней, сообщает Минтруд России. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:34+0300
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новый год
минтруд
праздники
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В следующие новогодние праздники россияне смогут отдохнуть на протяжении 11 дней, сообщает Минтруд России. В ведомстве напомнили, что каждый год правительство утверждает перенос выходных дней, которые совпадают с праздничными. Эти переносы позволяют оптимально использовать эти дни и некоторые праздники продлевать.Например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням, пояснили в министерстве.По данным пресс-службы ведомства, выходные будут с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года. Следующие новогодние праздники, 2025-2026 годов, продлятся с 31 декабря по 8 января."Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", - приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова.
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новый год, минтруд, праздники
Новый год, Минтруд, праздники
11:34 25.07.2024 (обновлено: 11:40 25.07.2024)
 
Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники

Минтруд: россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкУкрашение российских городов к Новому году
Украшение российских городов к Новому году - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В следующие новогодние праздники россияне смогут отдохнуть на протяжении 11 дней, сообщает Минтруд России.
В ведомстве напомнили, что каждый год правительство утверждает перенос выходных дней, которые совпадают с праздничными. Эти переносы позволяют оптимально использовать эти дни и некоторые праздники продлевать.
Например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням, пояснили в министерстве.
По данным пресс-службы ведомства, выходные будут с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года. Следующие новогодние праздники, 2025-2026 годов, продлятся с 31 декабря по 8 января.
"Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", - приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
Котяков заявил, что 31 декабря в 2025 году будет выходным днем
6 июля, 17:22
 
Новый годМинтрудпраздники
 
 
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