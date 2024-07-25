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Патрушев: поддерживающие Киев страны не получат доступ к азовским портам
Патрушев: поддерживающие Киев страны не получат доступ к азовским портам - 25.07.2024, ПРАЙМ
Патрушев: поддерживающие Киев страны не получат доступ к азовским портам
О беспрепятственном проходе судов государств, поддерживающих киевский режим, не может быть и речи, заявил помощник президента России Николай Патрушев,... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:16+0300
2024-07-25T17:16+0300
2024-07-25T17:16+0300
николай патрушев
запад
россия
азовское море
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. О беспрепятственном проходе судов государств, поддерживающих киевский режим, не может быть и речи, заявил помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.15-16 июля в Швейцарии проходила мирная конференция по Украине, куда Россию не пригласили. По итогам встречи участники подписали коммюнике, в котором призвали, в том числе, обеспечить доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧиновник в интервью "Российской газете" отметил, что ни о каком беспрепятственном проходе судов западных стран не может быть речи из-за их агрессивного характера. По словам Патрушева, Киев не вспомнил о Конвенции Монтре, ведь Вашингтон ему это запретил."Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными", - заключил Патрушев.Соглашение об использовании Босфора, оно же Конвенция Монтре, было подписано в 1936 году. Согласно документу, проход военных судов нечерноморских государств в мирное время ограничен. Россия и Турция могут проводить через проливы суда любого типа. Анкара также имеет право разрешить или запретить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.
https://1prime.ru/20240724/port-850389738.html
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николай патрушев, запад, россия, азовское море
Николай Патрушев, ЗАПАД, РОССИЯ, Азовское море
Патрушев: поддерживающие Киев страны не получат доступ к азовским портам
Патрушев: не может быть речи о доступе к азовским портам судов стран, поддерживающих Киев
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. О беспрепятственном проходе судов государств, поддерживающих киевский режим, не может быть и речи, заявил помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
15-16 июля в Швейцарии проходила мирная конференция по Украине, куда Россию не пригласили. По итогам встречи участники подписали коммюнике, в котором призвали, в том числе, обеспечить доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.
Чиновник в интервью "Российской газете" отметил, что ни о каком беспрепятственном проходе судов западных стран не может быть речи из-за их агрессивного характера. По словам Патрушева, Киев не вспомнил о Конвенции Монтре, ведь Вашингтон ему это запретил.
"Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными", - заключил Патрушев.
Соглашение об использовании Босфора, оно же Конвенция Монтре, было подписано в 1936 году. Согласно документу, проход военных судов нечерноморских государств в мирное время ограничен. Россия и Турция могут проводить через проливы суда любого типа. Анкара также имеет право разрешить или запретить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.
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